Samsung ukázal nové TV pro rok 2021 – Neo QLED s Mini LED podsvícením

Podaří se letos Samsungu se svým QLEDem předstihnout OLED? Zatím QLED bodoval vysokým jasem,k tomu chce Samsung v roce 2021 přidat daleko větší kontrast. K tomu má dopomoci přímé zadní Mini LED podsvícení, které Samsung nazývá Quantum Mini LED.

MiniLED diody dosahují jen 1/40 výšky běžné LED diody. Samsung uvádí, že jas může u podsvícení být 12-bitový s 4096 kroky. To má přinést nejen větší kontrast (jasnější světlé a tmavší tmavé polochy), ale také přesnější a intenzivnější zážitek u HDR. Kolik bude nezávislých zón lokálního podsvícení není oficiálně známo, mluví se o 5 000 (proti neoficiálním 500 zónám u 8K televizoru z roku 2020). Dle odhadu však 5000 zón bude u největšího 85" modelu – ten se má vyrábět také ve velikostech 75" a 65". Proti tomu 4K model QN90A bude dostupný ve velikostech 85", 75" 65", 55" a 50".

Samsung zároveň představil svůj nový Neo Quantum Processor, který využívá 16 různých neurálních sítí na bázi umělé inteligence, které se postarají o maximální vylepšení a upscaling různých aspektů obrazu na 8K a 4K tak, aby celek byl co nejlepší. Tato technologie má být u 8K modelu QN900A a 4K televizoru QN90A.

8K i 4K modely nabídnou plný HDMI 2.1 vstup s 4K120P, VVR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) a eARC (enhanced Audio Return Channel). Hráče potěší i podpora funkce FreeSync Premium Pro. Další zajímavostí bude možnost přepnutí zobrazení počítačových her na ultraširokoúhlý formát 21:9, nebo dokonce 32:9 - zde nevím, zda to bude mít celá QLED řada. K tomu přidejte nový "herní" panel pro ovládání televizoru v herním režimu.



Novinky hráčům nabídnou nový širokoúhlý herní režim formátu 21:9 a 32:9.

Další již ohlášenou novinkou je vylepšené HDR10+ a to pod názvem HDR10+ Adaptive. Samsung přidává tak automatické přizpůsobení jasu okolního světla, podobně jako má Dolby Vision IQ (tento formát Samsung ovšem několik let ignoruje, změní se to někdy?).

Co se zvuku týče, tak 8K televizor potěší funkcí Object Tracking Sound (OTS) Pro, který dokáže na velké obrazovce přesně umístit zvuk a divák tak bude mít pocit, že zvuk vychází přesně z obrazu a pohybujícího se objektu, nikoliv například ze spodku televizoru. Ostatně už loňský 8K televizor s reproduktory v rámu poskytoval výborný zvukový doprovod. A letos bude ještě lepší. Letos však OTS zvuk mají mít v různých variantách všechny QLED modely.



One Connect box v nové verzi

Inovaci má dostat populární One Connect box. Ten se změní ze standardní rozměrnější krabičky na čtverec a pokud máte TV na stolku, lze ho umístit přímo na rám televizoru. Nebo za pomoci dlouhého propojovacího kabelu můžete dát zcela stranou, což je výborné řešení při montáži TV na stěnu. Toto řešení má mít 4K model QN95A a oba 8K televizory.

Celkem má mít Samsung letos dvě 8K řady (QN900A a QN800A), k tomu pak tři Neo QLED řady (QN95A, QN90A, QN85A), modely Q90A, Q70A a Q60A budou mít podsvícení již standardní LED.