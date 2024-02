Sci-fi Království Planeta opic má první pořádný trailer. Vypadá slibně

Sci-fi Planeta opic z roku 1968, které dnes už patří mezi kultovní filmy, bylo ve své době tak úspěšné, že vždy se velmi rychle dočkal několika dalších pokračování a dokonce seriálů. Ale jak je běžné, tak kvalita klesala a s tím i zájem diváků, ve výsledku začátkem osmdesátých let série skončila. Po neúspěšném remaku Tima Burtona v roce 2001 se filmové studio 20th Century Fox pokusilo o deset let později o další restart. A tentokrát úspěšně.

Zrození Planety opic z roku 2011 slavilo úspěch jak u kritiků, tak u diváků a s rozpočtem 93 miliónů přineslo celosvětové tržby 481 miliónů dolarů. Následující Úsvit planety opic v roce 2014 měl důvěru producentů větší, stejně jako rozpočet (byl už 170 miliónů USD). Divácký úspěch a tržby 710 miliónů USD logicky znamenalo, že v roce 2017 šel do kin třetí film pod názvem Válka o planetu opic. Rozpočet byl 150 miliónů USD, tržby poklesly na 490 miliónů, a tak se na další díl už tolik netlačilo.

Na čtvrtý film se čekalo proto déle. Pod názvem Království Planeta opic (Kingdom of the Planet of the Apes) půjde do kin letos a nenatočil ho už zkušený režisér Matt Reeves, ale na základě vlastního scénáře režisér Wes Ball. Ten má za sebou průměrnou sci-fi trilogii Labyrint.

Dějově se v novém filmu posuneme hodně let dopředu. Základní premisa je jasná: "Mnoho let po Caesarově vládě se mladý opičák vydává na cestu, která ho přiměje zpochybnit vše, co ho učili o minulosti, a učinit rozhodnutí, která určí budoucnost opic i lidí." Díky tomu dostaneme také nové herecké obsazení. Nejznámějším jménem bude Freya Allan, která si zahrála Ciri v seriálovém Zaklínači, kromě ní můžete vám budou povědomí Kevin Durand (například X-Men Origins: Wolverine), nebo William H. Macy.

Jak je vidět, tak osoba režiséra, tak méně známá jména naznačují, že se filmové studio rozhodlo držet náklady relativně nízko. Zda se to projeví na výsledku se dozvíme 9. květně 2024, kdy má film Království Planeta opic (Kingdom of the Planet of the Apes) premiéru v českých kinech.