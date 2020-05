Sci-fi Netflix na víkend: Nový vtipný seriál Jednotky vesmírného nasazení, mrazivá Ledová archa a další zajímavé filmy

Vláda Spojených států právě založila šestou armádní divizi – vesmírné síly. Poznáte muže a ženy, kteří se k této divizi přidali, aby bránili satelity obíhající naši planetu proti silám zvenčí. Za touto sci-fi komedií stojí tvůrci a herci ze seriálu Kancl (The Office).

Ve spolupráci s webem Filmtoro vybíráme filmy, seriály a dokumenty, které se objevily na streamovacích službách a mají české titulky nebo dabing. Zaujaly nás a a myslíme si, že by mohly zaujmout i čtenáře Živě.

Ledová archa (Snowpiercer)

Sedm let poté, co se ze Země stala zmrzlá pustina, cestují zbytky civilizace v obří, nekonečně putující vlakové soupravě. Třídní rozdíly a společenská nespravedlnost však brzy vedou k rozkolu a masakru. Je to nová verze stejnojmenného filmu z roku 2013, který byl natočen podle francouzského komiksu.

Hodnocení IMDB: 61%