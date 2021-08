Sebevražedný oddíl: komiksovka, plná stylizovaného krvavého násilí a bizarních antihrdinů [recenze filmu]

James Gunn dostal od Warnerů volnou ruku a na invenčním výsledku je to vidět.

Když před pěti lety režisér David Ayer přišel v rámci universa DCEU se Sebevražedným oddílem, filmoví fanoušci kvitovali, že antihrdiny z týmu Suicide Squad vyvedl v temnějších barvách, než jsme zvyklí u superhrdinů z konkurenčního Marvelu.

Na nátlak studia Warner Bros., které mu nepovolilo nabízející se rating R, přesto nedokázal využít bizarně zvráceného potenciálu svých postav a spíše než zavrženíhodnou sebranku zločinců je prezentoval jako víceméně sympatickou skupinku vyděděnců.

Volné pokračování

Nový Sebevražedný oddíl s tím předešlým sdílí stejný název, v anglickém originálu jen odlišený přídavkem určitého členu „the“. Je něco mezi jeho dvojkou a lehkým rebootem, nejlépe by šel označit za volné pokračování, které si z jedničky bere pravidla fungování zločineckých výsadků a některé postavy a vztahy mezi nimi. Konkrétně Harley Quinn, Ricka Flaga, Captaina Boomeranga a šéfovou projektu Task Force X Amandu Waller.

Nová postava Bloodsporta (Idris Elba) motivem s dcerou připomíná Deadshota, vysvětlováním pravidel rekrutování trestanců ve věznici Belle Reve se ale film příliš nezaobírá. Nemění se tedy to, že zločincům, kteří jsou vysláni na nebezpečnou misi, se tím za odměnu snižuje část jejich trestu, i to, že za neuposlechnutí rozkazu nebo za dezerci jim hrozí smrt odpálením na dálku.

Co se mění, jsou podmínky, které dostal od studia Warner Bros. James Gunn. To využilo toho, že režisér prvních a druhých Strážců Galaxie byl od Marvelu odejit poté, co vyšly najevo jeho staré nevhodné tweety. Konkurenční studio po něm skočilo a dalo mu volnou ruku v tom, jak se Sebevražedným oddílem naložit. Mezitím si obě strany vše vyříkali a Gunn pro Marvel připravuje na přespříští rok třetí dobrodružství Strážců Galaxie.

Kdo zná jejich humor, toho nepřekvapí, jak antihrdinská týmovka Sebevražedný oddíl vypadá. Je nápaditá, hravá, bizarní humorem i postavami, plná stylizovaného, brakově krvavého násilí. Jejími „hrdiny“ jsou postavy, které k záchraně světa nepohání vnitřní přesvědčení nebo úděl, ale čistě účelová motivace, podpořená i vydíráním ze strany Amandy Waller.

Tým bez koordinace

Tak se stane, že se v jednom týmu sejdou dva ostrostřelci Bloodsport (Idris Elba) a Peacemaker (John Cena), z nichž ten druhý k obraně míru přistupuje dost militantním způsobem. Jejich poměřování si ega a vlastních schopností ukazuje, že v tomto týmu nefunguje vůdcovský princip ani koordinace při akci a že se tu nesourodé, něčím poznamenané individuality, teprve za chodu učí více než spolupracovat spolu alespoň vyjít.

Mladá žena, ovládající krysy, Ratcatcher 2 (Daniela Melchior) tak učí chápat význam přátelství humanoidního žraločího muže s neprůstřelnou kůží, který si ji původně chtěl naservírovat jako svačinku. Žralokovo jednoduché chápání světa, vyjádřené nejčastěji reakcemi za pomocí citoslovců, si skvěle v jeho dabingu osvojil Sylvester Stallone.

Krysařka zároveň zbavuje strachu z těchto hlodavců drsňáka Bloodsporta, který na příběhu, proč se jich bojí, může ukázat svou citlivější tvář. Podobně tak oidipovským komplexem stižený Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Norman Bates party, střílející barevné puntíky, který svou mámu vidí doslova všude, čehož je zábavně využito v akčním finále, nahlíženém jeho perspektivou.

Outsideři v krátkých retrospektivách ukážou, že nejsou definováni jen svou super schopností, ale i schopností cítit. S jejich představováním v rámci videoklipových medailonků jako David Ayer v jedničce se ale James Gunn nezdržuje, mnohem víc se jako režisér a scenárista zaměřuje na jejich interakci, která se pohybuje v rozmezí od chlapské rivality až po ochranitelství vůči sobě navzájem ve vícero kombinacích.

Margot Robbie jako Harley Quinn tu působí mnohem uměřeněji a tím sympatičtěji než v její až přehnaně exhibiční jízdě v sólovce Birds of Prey. Amanda Waller svým chováním nejen vůči jejím nedobrovolným svěřencům vnáší do vyprávění geopolitický přesah v podobě narážky na roli Ameriky jako světového super četníka, jehož intervence do cizích zemí nemusí mít vždy jen účel ochrany nebo vývozu demokracie. Můžeme její počínání číst ale i jako metaforické šťouchnutí do filmových studií, dusících kreativitu tvůrců a potom, když se výsledek nepovede, dívají od něho všichni ruce pryč.

Pouhá návnada

James Gunn se ale zkrotit nenechal, právě naopak a v Sebevražedném oddílu se díky eRkovému ratingu z dosavadních komiksových adaptací nejvíc utrhl ze řetězu. Jak co se týče nápadů, tak jejich provedení, které by mu asi u Disneyho kvůli přístupnosti nepovolili. Zároveň je ale znát, že má sebekontrolu nad tím, aby to působilo odvázaně, ale ne třeba nechutně v míře krvavosti.

Takže i když nechá postavy explodovat, trhat žralokem na kusy nebo sníst zaživa, díky zvolené stylizaci a černohumorné nadsázce to působí podobně zábavně jako v Tarantinových filmech. Neobává se zároveň nechat zemřít i ty, u nichž byste to neočekávali, čímž dodává soubojům na větší napínavosti i emočním dopadu.

K postavám nekompromisní, co do jejich redukce, je už jedna z úvodních scén, následující po představení sebevražedného oddílu. Výsadek na pobřeží smyšlené jihoamerické země dopadne tak, že z týmu zůstane naživu jen jeho minoritní část, která se pak přidá k druhému týmu.

Vzhledem k tomu, že se režisér rozhodl použít nechronologický způsob vyprávění, s vracením se zpět v čase před události, které prve vnímáme jinou optikou, tak Gunn ještě před úvodními titulky namíří naši pozornost na někoho, kdo tu splní úlohu předvoje hlavním antihrdinům, kteří do děje vplují tak nějak mimoděk.

Invenční pojetí

Působí to invenčně, stejně jako vizuální a kamerové hrátky s odrazem souboje na lesklé helmě jedné z postav, projekcí návratu do dětství na okně dodávky v melancholické připomínce osudů jednotlivých aktérů nebo zakomponováním názvů kapitol a grafických detailů do děje na plátně.

Obrazová stránka se vůbec povedla, barvy jsou syté, ostré, odpovídající zvolené výrazné stylizaci, plné tvůrčí sebeironie. Podobně zachází skladatel John Murphy i s hudebním podkresem v podobě skladeb Johnnyho Cashe, Kansas nebo Pixies, které přesně odpovídají duchu jednotlivých scén.

Mise, při níž má sebevražedný oddíl na ostrově v Jižní Americe najít bývalou nacistickou laboratoř v přísně střežené pevnosti a zneškodnit tam obří mimozemskou telepatickou hvězdici, ústí do více jak půlhodinového epického finále, které svými zvraty a ztrátami dodává destrukčním orgiím lidský rozměr.

A tak je to s celým tímto filmem, který nestojí jen na krvavě vybarvené akci a zvolené stylizační nadsázce, jak ji pojmout, ale na postavách, které vás budou bavit a s nimiž si to režisérovo utržení se ze řetězu užijete. Tohle je spolu s první Wonder Woman dosud nejlepší počin v rámci DCEU a důkaz, proč by invenčním tvůrcům měla studia nechávat volnou rukou pro realizaci v dobrém slova smyslu ujetých nápadů.

