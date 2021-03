Sebevražedný oddíl: mládeži nepřístupný trailer je konečně tady, bude se vám líbit

Tak tu máme první pořádný trailer na The Suicide Squad (Sebevražedný oddíl). Film má premiéru v kinech 5.8.2021, zároveň půjde na HBO MAX. I když se jedná o dvojku a původně měl film i číslo 2 v názvu, tak nakonec má název stejný, jako Sebevražedný oddíl z roku 2016. Přitom nejde o restart, nebude ani recast – hm, že by to bylo kvůli větší přehlednosti?

Co se děje týče, tak základ je jasný. Parta superpadouchů se zase musí dát dohromady, aby se pokusili splnit nesplnitelnou misi. Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker (a další) se přidají k supertajné jednotce Task Force X a společně jsou vysazeni na nepřáteli obsazeném ostrově Corto Maltese.

Režiséra "dvojky" studio Warner Bros. dlouho hledalo, uvažovalo se Melu Gibsonovi, Danielu Espinosovi, nebo Rubenu Fleischerovi (Zombieland), ale poté, co Marvel vyhodil Jamese Gunna (Strážci Galaxie) za kýmsi vyhrabané staré vtípky o pedofilii a znásilnění, Warner Bros. po něm hned sáhl všemi deseti. A James Gunn nelenil, napsal scénář a film natočil. Kameramana mu dělal Henry Braham, který s Gunnem točil i Strážce Galaxie Vol. 2.

Ve filmu si zahrají Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Viola Davis, John Cena, Michael Rooker, Storm Reid, ale i Taika Waititi. Neuvidíme Deadshota z jedničky, kterého hrál Will Smith – roli původně měl dostat Idris Elba, ale nakonec pro něj Gunn napsal jinou postavu. Ve filmu se má mihnout taky Sylvester Stallone.

"Jednička" se proslavila tím, že Comic-Con trailer byl lepší, než celý film (pro připomenutí ho máte zde taky). Tak jsem zvědav, jak dopadne "dvojka".