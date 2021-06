Sebevražedný oddíl: problémový James Gunn přinese akční jízdu roku, nový trailer musíte vidět

Podle dosavadních trailerů a zpráv to vypadá, že DC Comics může děkovat prudérnímu filmovému studiu Marvel, že kvůli pár starým vtipům vrazil na minutu režiséra Jamese Gunna z natáčení filmu Guardians of the Galaxy Vol. 3. Ten okamžitě přijal nabídku natočit nový Sebevražedný oddíl. Perličkou je, že časem se to Marvelu rozleželo a James Gunn dostal nabídku, zda by laskavě třetí Strážce Galaxie přeci jen nenatočil.

Výsledkem výše zmíněného je, že dostaneme film, který by nikdy nevznikl. Tedy nebýt hyperkorektní reakce na pár starých vtipů. Sebevražedný oddíl (verze 2021) nese oficiálně stejný název, jako film z roku 2016, ale obsazení není zcela totožné, stejně tak děj je samozřejmě jiný.

James Gunn se postaral nejen o režii, ale také o kompletní scénář. Kameramanem je Henry Braham, ten s Gunnem točil už Strážce Galaxie Vol. 2. Co se hereckého obsazení týče, tak když pomineme hlavní hvězdy Margot Robbie a Idrise Elbu, tak si ve filmu zahrají John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Viola Davis, David Dastmalchian, Taika Waititi, žraloka má mluvit Sylvester Stallone.

Premiéra v kinech je 8.5.2021, zároveň má film premiéru na HBO MAX, u nás se ale na HBO Go objeví s několikaměsíčním zpožděním.