Sencor SDB 520T: levný, malý a rychlý DVB-T2 set-top box [test]

Plusy Malé rozměry

Nízká cena

Velmi svižné reakce

Dobrý dálkový ovladač Minusy V menu občas chybný, či matoucí překlad 9 /10 Hodnocení

Vlna přechodu na DVB-T2 je sice už za námi, ale stále zůstává v domácnostech nevyužita spousta starších televizorů bez DVB-T2 tuneru. Říkáte si, že v obchodech jsou mraky set-top boxů, tak proč vyrábět další. No, Sencor si to zjevně nemysl,í a tak nedávno začal prodávat nový DVB-T2 set-top box Sencor SDB 520T.

Proti starším modelům je zjevně menší, lehčí – a to vše za necelých 500 Kč. V čem je háček? Nikde – pouze pár let ve světě elektroniky přineslo zase o něco výkonnější procesor a méně součástek, a tak ve výsledku zde máme základní, šikovný, levný DVB-T2 set-top box.

Menší rozměry a vše důležité

S rozměry 10 x 8 x 2,5 cm jde o miniaturní přístroj, hmotnost pouhý 129 gramů jen vše dokresluje. Paradoxně ale nechybí nic důležitého. Na zadní straně najdete HDMI 1.3 výstup, překvapivě nechybí ani SCART pro leckde stále sloužící velké, tlusté CRT televizory. Potěší nejen dvojice anténních konektorů (vstup a výstup), ale také fakt, že po vypnutí propouští anténní signál do dalšího zařízení (což bohužel není samozřejmé).

Zdroj je externí, připojuje se na levé straně. Na čelní straně jsou tři tlačítka pro základní ovládání (zapnutí/vypnuté, TV stanice nahoru a dolů), ale také USB konektor. Ten je zde nejen kvůli možnosti přehrávání souborů, ale také pro nahrávání TV pořadů a časový posun sledované TV stanice (tzv. time shift). Dále je zde základní malý displej se zelenými LED diodami ve vypnutém stavu zde máte čas, v zapnutém číslo kanálu.

Přes nízkou hmotnost (pozor, aby vám těžší kabely neposouvaly přístroj) působí STB poctivě, plasty sedí, na potřebné větrací tvory vespod a po stranách se také myslelo, což je základní předpoklad pro dlouhodobou spolehlivost. Takže zde chválíme, tento přístup bohužel nemají všichni.

Spolehlivá dálka

Dálkové ovládání samozřejmě nechybí, nabízí přímý přístup ke všem důležitým funkcím - EPG a nahrané soubory. Opět u levného zařízení byste asi čekali jen něco, co funguje, opak je pravdou. Ovladač je hezký a přehledný, plast se dokonce snaží o imitaci broušeného hliníku. Dokonce není ani moc směrové a nevyžaduje pečlivé míření přímo na STB.

Co se ergonomie týče, tak je dobrá, někteří starší a špatně vidící by asi uvítali větší tlačítka a popisky, drtivá většina lidí bude ale spokojena. Co může někoho ze začátku plést, tak je fakt, že dva podlouhlá tlačítka jsou určena pro ovládání přehrávání – hlasitost a přepínání kanálů se ovládá křížem. Pokud jste to u předchozího přístroje měli obráceně, budete si chvilku zvykat a může vás to iritovat.

Přepínání hlavních funkcí (TV/rádio, média, zvuk) je v řadě barevně odlišené, řada nad tím slouží pro ovládání přehrávání a nahrávání TV pořadů. Do EPG je přímý přístup, zkrátka na ovladač se dá rychle osvojit.

Menu a kvalita

Při počátečním nastavení zvolíte kvalitu výstupu (až 1080P/60Hz), můžete nastavit ale také Podle zdroje, pak se nastaví nejvyšší možné rozlišení. Možná vás Sencor pobaví při prvním ladění, dozvíte se, že ladíte TV kanály a "Internetová" rádia. Což je samozřejmě chyba, jde o digitální rádia, internet zde není.

Po naladění lze naladěné stanice přetřídit, promazat či zablokovat, dá se nastavit i přeskočení při průběžném procházení. Menu má základní grafiku, vše je přehledné a nikde nebudete bloudit, je přeložené už vcelku bez problému, pouze občas to škobrtne, někoho může například zmást přeložený termín "time-shift" - časový posun.

Když už jsme u nahrávání, tak to lze využít jak přímo, tak naprogramovat (je zde osm pozic a možnost nastavení pravidelnosti, např. pro seriály). Soubory jsou ukládány na USB flešku do ts. formátu, soubory se dají bez problému přehrát na PC. Obecně je lepší využívat větší kapacitu; zde potěší, že USB vstup utáhne i přenosný 2,5" disk. Přehrávat lze běžné soubory MPEG4 a H.265/HEVC, novější DivX také, se 100 % kompatibilitou ale nepočítejte. Testovací soubory byl přehrány svižně, nesekaly se. Titulky Sencor umí, externí i vnořené, font je čitelný, české znaky přístroj umí, nastavení znakové sady jsem však nenašel.

EPG je sice základní, ale přehledné včetně náhledu pořadu a zvuku, tamtéž nastavíte nahrávání či připomínku pořadu. Při ukončování nahrávání mne potěšilo důrazný dotaz, zda chci skutečně nahrávání ukončit - je to příjemná prevence před přehmatem.

Po obrazové stránce Sencor představuje standard, nebyl problém ani na letitém 40" LCDčku, ale ani na novém 65" 4K TV, k slévání tmavých odstínů či nejsvětlejších stínů nedochází, gradace barev je v pořádku.

Verdikt

Malý, levný set-top box za co nejnižší cenu vždy budí podezření, co bude všechno špatně. Zde se překvapivě nesetkáte s žádným "podrazem", Sencor je příjemně svižný, reaguje rychle a korektně, dálkové ovládání je povedené.

Majitelé starých televizorů potěší SCARTem, ostatně na ně mého názoru Sencor s tímto novým drobkem míří, spokojeni ale podle mne budou i ti, kteří mají starší LCD bez DVB-T2. Set-top box Sencor SDB 520T vřele doporučíme, jen nezapomeňte si přikoupit HDMI kabel, ten v nízké ceně samozřejmě není.

Sencor SDB 520T

Cena: 490 Kč

Zapůjčil: Sencor

Technické parametry