Sencor Sirius: malý, větší, největší – tři bezdrátové reproduktory proti sobě [test]

Svůj "střední" Bluetooth reproduktor doplnil Sencor dvěma sourozenci. Menším a opravdu velikým.

Plusy hudební projev (mimo modelu Mini)

odolná konstrukce

možnost stereo zapojení

cena Minusy pouze SBC kodek

absence NFC u modelu Maxi

umístění konektorů 8 /10 Hodnocení

Výrobky společnosti Sencor mají obvykle kontroverzní hodnocení – parametrově i funkčně se většinou jedná o mírný nadprůměr za danou cenu (u jakéhokoli druhu elektroniky této značky), avšak velkou bolístkou bývá tovární zpracování nebo použité materiály. Zkrátka hodně muziky za málo peněz v přesném smyslu tohoto rčení.

Podobně, jako se zpracováním to bývá i s trvanlivostí, o to větším překvapením je série bezdrátových reproduktorů Sirius, která nabídne poměrně robustní provedení a certifikací IPX6 a je u ní znatelná inspirace bezdrátovými reproduktory JBL.

Jako první představil Sencor model Sirisu SSS 6400N, který jsme již testovali a dopadl nadmíru dobře, zejména díky vyvážené kombinaci cena/výkon. Dalším zástupce řady je menší Sirius SSS 6100N a jako poslední přibyl největší zástupce Sirius SSS 6800N.

Sencor Sirius SSS 6400N: výborný, výkonný přenosný Bluetooth reproduktor [test] Přestože nepatří mezi zavedené výrobce audiotechniky, už vícekrát nás Sencor překvapil. A teď to udělal znovu. Za skvělou cenu dostanete skvělý reproduktor.

Vzhled a konstrukce

Tvarově jsou všechny tři reproduktory prakticky stejné – válcový tvar je narušen pouze prolisem na krajích, kde má menší dvojice integrované LED podsvícení v podobě kroužku kolem pasivních zářičů.

Shodné jsou také použité materiály – krajní části a podstavec je pogumovaný, zbytek těla reproduktorů je pak potažen pololesklou umělou textilií. V horní části pak najdete shodně čtveřici tlačítek – zapnutí/vypnutí, play a +/- pro změnu hlasitosti. U největšího reproduktoru jsou v hodní části ještě dvě kovová oka pro připnutí ramenního popruhu. Menší dvojice má na spodní straně malé očko k provléknutí libovolného poutka pro pověšení.

Ve spodní části, která tvoří podstavec pak najdete záslepku pro připojení 3,5 mm audiokabelu a microUSB konektor pro nabíjení a NFC tag pro snadné párování. Největší model SSS 6800N má konfiguraci odlišnou – 3,5mm zásuvku doplňuje USB-C a klasické USB-A pro nabíjení připojeného zařízení. Nejmenší zástupce má navíc vespod stativový závit. Potěší, že výrobce dodává nejen nabíjecí kabel, ale tak audiokabel.

Zabudované diody v menší dvojici indikují svojí barvou aktuální stav reproduktoru (připojeno / párování) a také stav baterie. U největšího zástupce je na horní straně trojice diod pro indikaci stavu baterie a jedna menší značící připojení / párování.

Vzhledem k tomu, že je reproduktor uzpůsoben k provozu tak, že stojí na gumovém podstavci, je umístění konektorů naprosto nesmyslné – chcete-li je využívat, musíte reproduktor postavit na bok. Změní se tak nejen charakter zvuku, ale zároveň můžete dosáhnout i hutnějších basů, kdy spodní zářič rozvibruje podložku, pokud to tato umožňuje.

Konstrukčně se reproduktory liší zejména osazením – základ v podobě dvojice pasivních zářičů na bocích a aktivních reproduktorů vepředu je stejný. Liší se samozřejmě počet měničů a také jejich výkon, a to následovně.

SSS 6100N – 2× středobasový měnič 8 W, 80–16 000 Hz

SSS 6400N – 2× středobasový měnič 15 W, 80–16 000 Hz

SSS 6800N – 2× středobasový měnič + 2× výškový měnič, 40–16 000 Hz

Ve všech případech jsou pak měniče umístěny na čelní straně, takže se nejedná o klasickou 360° reprodukci, projevem se jí však reproduktory velmi blíží.

Hudební projev

Tři vizuálně stejné reproduktory, které se liší pouze velikostí nabídnou také různý projev, a jelikož u Bluetooth reproduktorů v mono provedení platí jednoduché pravidlo „objem nenahradíš“, je samozřejmě nejlepší volbou z pohledu reprodukce největší model SSS 6800N.

Na druhou stranu je třeba mít na paměti, jak budete a chcete reproduktor používat, protože Sirius Maxi rozhodně nepatří mezi snadno přenosné modely – ostatně délka 32 cm a hmotnost 2,6 kg hovoří za vše.

Jak je to tedy se zvukem? Ten se zlepšuje s narůstající velikostí a upřímně řečeno nejmenší model SSS 6100N podle mého názoru nemá smysl kupovat, za cenu kolem 1000 Kč je na trhu několik zvukově mnohem lepších reproduktorů, které umí zahrát basy, což bohužel Sirius Mini neumí. Pro velmi nenáročný poslech k notebooku při sledování filmů nebo poslechu mluveného slova by snad mohl postačovat, ve všech ostatních případech je bohužel nedostatečný.

To větší model SSS 6400N je na tom mnohem, mnohem lépe, což ostatně potvrzuje jak naše dřívější recenze, tak i nezávislé testy napříč internetem. Nečekejte samozřejmě úderné a hutné basy, jako je umí vykouzlit zábavněji naladěn JBL nebo Sony, počítat ale můžete s vyrovnaným projevem, který zvládne zahrát prakticky cokoli a má spíše neutrální naladění. Velmi pěkné je zde podání prostoru a pokud nepožadujete dunivý bas, určitě vás reproduktor nezklame.

Drobeček SSS 6800N je ve srovnání s SSS 6400N nepoměrně větší a pokud se na řadu Sirisu podíváme, chybí jí podle mého názoru ještě jeden model, který by se pasoval mezi tuto dvojici. Sirius Maxi má prakticky shodný hudební projev, jako menší sourozenec 6400N, avšak s větším výkonem, silnější basovou složkou a větším prostorem. Při poslechu je ale třeba jej také umístit do vhodného prostoru – krátká poslechová vzdálenost a malý prostor místnosti mu nesvědčí. Do zabydlené místnosti o ploše alespoň 20 m2, kdy jej umístíte alespoň 3 metry od sebe, je ideálním modelem. Podobné to bude v exteriéru.

Ačkoli nabídne nejsilnější a největší množství basů z testované trojice, stále zde platí, že se jedná o vyrovnaný, nikoli nutně zábavný projev, jako jej známu u mainstreamových modelů. A to je velmi dobře, výrobce se nesnažil naladit model tak aby produkoval maximum basové složky, ale aby zvládl přehrát všechno.

Verdikt

Všechny tři modely podporují TWS (True Wireless Stereo), kdy můžete dva kusy spárovat a budou hrát stereo. V takovém okamžiku se hudební zážitek ještě o něco povýší zejména díky širšímu stereoprostoru. Takové zapojení je vhodné v případě modelu 6400N, kde jsme jej vyzkoušeli, Siriuse Maxi již by byla celková investice nepřiměřeně vysoká.

Sencor Sirius SSS 6100N Cena: 999 Kč konfigurace systému: 2.0

2.0 výstupní výkon: 12 W (RMS)

12 W (RMS) frekvenční rozsah: 80 až 16 000 Hz

80 až 16 000 Hz konektivita: Bluetooth 4.2 (SBC), NFC

Bluetooth 4.2 (SBC), NFC vstup: 3,5mm jack

3,5mm jack odolnost: IPX6

IPX6 baterie: 2 500 mAh, nabíjení 3 h

2 500 mAh, nabíjení 3 h udávaná výdrž: až 8 h

až 8 h příslušenství: Micro-USB kabel, 3,5mm jack kabel, textilní poutko

Micro-USB kabel, 3,5mm jack kabel, textilní poutko rozměry: 159 × 65 × 63 mm

159 × 65 × 63 mm hmotnost: 365 g

Který vybrat?

Pokud cíleně nepotřebujete co nejmenší BT reproduktor, malému Siriu Mini bych se spíše vyhnul. Projev je limitovaný rozměry a zřejmě i použitými měniči a naladěním, ve výsledku tak zvuk je podstatně "menší", než byste asi čekali. Ve velikosti mezi 6100N a 6400N zas takový rozdíl není, ve zvuku je velký. Cena je vyšší o 1/3, zvuk však bude téměř dvojnásobný

O 500 Kč dražší Sirius 6400N je ideálním doplňkem k mobilnímu telefonu nebo notebooku především na cesty, ale také klidně domů do menších prostor. Má naše vřelé doporučení, s ním budete spokojeni.

Sencor Sirius SSS 6400N Cena: 1 499 Kč konfigurace systému: 2.0

2.0 výstupní výkon: 25 W (RMS)

25 W (RMS) frekvenční rozsah: 80 až 16 000 Hz

80 až 16 000 Hz konektivita: Bluetooth 4.2 (SBC), NFC

Bluetooth 4.2 (SBC), NFC vstup: 3,5mm jack

3,5mm jack odolnost: IPX6

IPX6 baterie: 4 000 mAh, nabíjení 3 h

4 000 mAh, nabíjení 3 h udávaná výdrž: až 7 h

až 7 h příslušenství: Micro-USB kabel, 3,5mm jack kabel, textilní poutko

Micro-USB kabel, 3,5mm jack kabel, textilní poutko rozměry: 187 × 78 × 78 mm

187 × 78 × 78 mm hmotnost: 620 g

Velký Sirius Maxi doporučíme tam, kde chcete velký zvuk a máte velký prostor. Maxi oceníte ve větších obytných prostorách, na zahradě nebo na chatě bez elektřiny, nebo zkrátka na párty. Podle výrobce totiž vydrží hrát celých 13 hodin při (50% hlasitosti) a navíc z něj můžete nabíjet i telefon – vestavěný Li-Ion akumulátor má kapacitu 10 000 mAh.