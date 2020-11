Sennheiser Momentum True Wireless 2: bezdrátová sluchátka s dospělým zvukem [test]

Druhá generace se povedla upéci hned na první dobrou. Zvuk vám roztáhne koutky od ucha k uchu hned napoprvé. Ovládání je přesné a citlivé. Vypadá to, že se výrobce poučil z vlastních chyb, a navíc přidal i aktivní potlačení okolního hluku.

Plusy Skvělý, dospělý zvuk

Pohodlí a zpracování

Povedená mobilní aplikace Minusy ANC nemá takový účinek

Pro někoho rozměry pouzdra 9 /10 Hodnocení

S True Wireless sluchátky se roztrhl pytel a dělá je snad každý, kdo má logo. Naštěstí stále existují zavedení výrobci sluchátek, pro které zůstává kvalita zvuku na prvním místě. Zrovna Sennheiser se ale s první generací Momentum True Wireless moc nepředvedl.



Srovnání první a druhé generace

Ano, zvuk byl velmi příjemný a dobrý, ale asi bychom ho označili jako opatrný. Prostě to nebyl úplně ten projev, na který je člověk u této značky zvyklý. Druhý problém představovalo ovládání a nabíjení v pouzdru - obojí výrobce ladil vydáváním firmwarů jako na běžícím páse.

Vzhled a konstukce

Po designové stránce vypadají sluchátka velmi podobně jako předchůdci. Rozdíly jsou jen v milimetrech a na první pohled byste je od sebe nepoznali. Zůstal zachovaný kratší krček (to co dáváte do zvukovodu), což má pozitivní vliv na pohodlí a ocení to zejména ti, kdo nemají rádi sluchátka zasunutá hluboko do ucha. Záporem tohoto řešení zůstává menší izolace okolního hluku a speciální tvarování silikonových nástavců, nelze tak použít běžně dostupné univerzální varianty.

Momenta patří k větším sluchátkům na trhu, ale musí se nechat, že tvarováním a pohodlím náleží ke špičce. Celkové rozměry jsou proti "jedničce" o trochu menší, což přináší větší pohodlí zejména těm, kdo mají menší uši. I když sluchátka nejsou sportovní, nechybí zvýšená odolnost proti vodě dle IPX4.

Systém ovládání se nemění – každé sluchátko má dotykovou plochu, přes kterou dáváte sluchátkům příkazy. V mobilní aplikaci můžete ovládání úplně vypnout, nebo jej kompletně celé přenastavit k obrazu svému, což je skvělé. Nechybí senzor vložení do ucha a automatická pauza při vyjmutí, dá se však vypnout.

Dá se vypnout/zapnout aktivní potlačení hluku, spustit hlasový asistent, zapnout příposlech okolí. Celkově je odezva dotekového ovládání jistější a přesnější, než u minulé generace.

Prodloužila se výdrž – sluchátka vydrží hrát nově až 7 hodin (s vypnutým ANC), což mohu potvrdit, a další asi tři plná nabití máte k dispozici v pouzdře - tedy 21 hodin. To se dobíjí přes USB-C. LED indikace zelená/oranžová/červená dává jasně najevo, kolik energie pouzdro ještě má. Celkové provedení sluchátek i pouzdra odpovídá vysoké ceně - prémiová kvalita za prémiovou cenu.

Výtku bychom měli bohužel k ANC. Aktivní potlačení hluku musím hodnotit jako průměr, který odchytí hlavně nižší frekvence, ale účinek není ve finále tak silný. Tato sluchátka vás od hluku velkoměsta neodříznou, ANC je zde spíše jako doplněk, který k prémiové třídě patří. V praxi klidně ANC lze vypnout a prodloužit výdrž baterie. Co se konektivity týče, tak tu zajišťuje Bluetooth 5.1 a kodeky SBC, AAC, aptX. Proti první generaci zde chybí aptX Low Latency.

Jak to hraje

Vzhled sluchátek na první pohled je možná stejný, zvuk se však už na první poslech změnil. Daleko podstatnější změna je však ve zvukovém projevu, který je teď více ze světa Sennheiser – krásné podání prostoru, ve kterém nádherně vyzní velká tělesa, silné fantasticky dávkované basy a výšky čisté s hromadou detailů. A ten vokál… Momenta disponují obrovskou dynamikou a schopností zahrát prakticky cokoli. Tohle vyvážení zvuku mezi věrnostní a zábavou prostě Sennheiser umí a znovu potvrzuje své kvality.

Zatím co první generace hrála sice moc hezky, ale opatrně a méně dynamicky, zde se do toho výrobce více opřel a svým fanouškům se snaží nabídnout na co jsou zvyklí. K tomu přidejte možnost doladění zvuku v aplikaci, kdy zde není běžný ekvalizér, ale pohybem prstu po dotykové ploše si doladíte charakter a průběh křivky. Přitom velmi příjemným faktem je, že se nezvýrazní konkrétní pásmo či frekvence, ale mění se provázanost s dalšími pásmy i celkový charakter zvuku – to vše velmi plynule bez skoků, takže není problém lehce projasnit zvuk, nebo naopak pořádně osolit basy.

U filmů a seriálů oceníte široké a čisté podání scény, čisté, jasné a hlasité dialogy. Problémy se zpožděním u filmů nejsou, to se samozřejmě netýká on-line her.

Verdikt

Druhá generace se povedla upéci hned na první dobrou. Zvuk vám roztáhne koutky od ucha k uchu hned napoprvé. Ovládání je přesné a citlivé. Vypadá to, že se výrobce poučil z vlastních chyb, a navíc přidal i aktivní potlačení okolního hluku. Po stránce hudebního projevu našla sluchátka Sony WF-1000XM3 svého překonavatele, tak dobrá Momenta jsou. Sony ale dál kraluje s ANC, tam Sennheiser stále ztrácí.

Sluchátka Sennheiser Momentum True Wireless 2 jsou pohodlnější, mají přesnější ovládání, větší výdrž, po zvukové stránce nabízí to nejlepší. Za prémiová sluchátka však zaplatíte i prémiovou cenu.

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Cena: 7 990 Kč

Zapůjčil: Sennheiser, www.sennheiser.cz