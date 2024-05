Sennheiser přidává další sluchátka – Accentum True Wireless. Vydrží až 8 hodin, mají ANC a také aptX

Sennheiser v posledních měsících rozšiřuje rodinu svých bezdrátových sluchátek, z malých to byly prémiové Momentum True Wireless 4 a Momentum Sport, ve střední třídě tento německého výrobce nedávno přidal náhlavní model Sennheiser Accentum Plus Wireless. A nyní do této třídy přibyla další novinka, malé špunty Accentum True Wireless.

Jedná se o první TWS špunty v této řadě. Sluchátka ACCENTUM True Wireless jsou osazena firemními 7mm dynamickými měniči True Response. Měniče s velmi nízkým zkreslením jsou vyráběny v irském Tullamore, v továrně Sennheiseru, pod stejnou střechou jako měniče v sluchátkách Momentum a audiofilských modelech. Výrobce slibuje „silné a poutavé basy, přirozené středy a ostré výšky“.

Pro bezdrátové připojení slouží Bluetooth 5.3 s podporu kodeků AAC, aptX, LC3 a SBC. podporovány jsou funkce Bluetooth LE Audio a Auracast. Výdrže baterie s/bez ANC má být až 6 hodin/8 hodin na jedno nabití a 28 hodin celkem s pouzdrem. Dobíjet se dá přes USB-C, tak bezdrátově.

Hybridní aktivní potlačení hluku je samozřejmostí, nechybí transparentní režim a příposlech okolí. Pomocí aplikace Sennheiser Smart Control si uživatel může zvolit míru propuštění okolních zvuků, přizpůsobit zvuk pomocí 5pásmového ekvalizéru, případně lze využít Sound Check. Ten umožní předvolené hodnoty, uživatelsky definovatelné dotykové ovládání a funkce nahrát do cloudu a zpřístupnit na všech zařízeních se systémem iOS nebo Android. Slouží také ke správě médií, telefonních hovorů a hlasových asistentů.

Na ergonomii sluchátek výrobce úzce spolupracoval se společností Sonova, kdy byly analyzovány tisíce modelů uší, výsledkem má být „ideální rovnováha mezi stabilitou a pohodlím“. Sluchátka se také nedávno stala vítězem prestižního ocenění Red Dot Design. Součástí balení jsou čtyři velikosti nástavců do uší ( XS / S / M / L).

Sluchátka ACCENTUM True Wireless se dají předobjednat již ode dneška, oficiálně jejich prodej startuje 21. května. Vyrábět se budou v černém nebo bílém provedení, oficiální cena je 199,99 EUR, v ČR očekáváme 4 990 Kč.

Zdroj: Sennheiser