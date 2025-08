Sennheiser slaví 80 let. Nová limitka Momentum 4 Wireless zaujme nejen zvukem, ale i uměním

Sennheiser Momentum 4 Wireless patří ke špičce mezi bezdrátovými sluchátky, ostatně už jsme je testovali. Kromě standardní bílé a černé verze teď výrobce přichází se speciální edici 80th Anniversary Edition, která přidává velmi originální design. Sluchátka vznikla k příležitosti 80. výročí značky a jejich vzhled má na svědomí německý street-art umělec Bond Truluv.

Truluv je známý svými velkoformátovými graffiti a rozšířenou realitou. Pro Sennheiser navrhl grafiku s výraznými žlutými akcenty, které odkazují na historické modely značky. Nechybí stylizovaná osmdesátka ani umělcův podpis. Výsledkem je originální design, který spojuje minulost a budoucnost značky.

Zvuk, jaký čekáte od Sennheiseru

Uvnitř limitované edice zůstává vše při starém – což je v tom nejlepším smyslu. Momentum 4 Wireless má špičkový 42mm měnič, široký frekvenční rozsah 6 Hz – 22 000 Hz a skvěle vyvážený, detailní zvuk s příjemnými basy, projev je velmi živý a muzikální. Samozřejmostí je podpora Bluetooth 5.2 včetně kodeků AAC, aptX i aptX Adaptive. Právě aptX Adaptive je pak zpětně kompatibilní s aptX LL (nízké zpoždění pro hráče) a aptX HD (v kvalitě 24 bitů/48 kHz s datovým tokem 276 kB až 420 kB). Nechybí ani oblíbený Multipoint.

Co velmi potěší, tak možnost přímého připojení kabelem, a to jak digitálně přes USB-C, tak klasicky analogově přes 3,5mm jack. Oba kabely i adaptér do letadla jsou v balení spolu s pevným pouzdrem. Výdrž baterie je výborných 60 hodin včetně aktivního potlačení hluku.

O aktivní potlačení se stará adaptivní ANC systém, který inteligentně reaguje na okolní hluk. Nechybí potlačení hluku větru, funkce Transparent Hearing ani automatická pauza při sejmutí z hlavy. Ovládání probíhá přes dotykovou plochu na sluchátkách, gesty je pak možno upravit intenzitu potlačení hluku i transparentního poslechu.

Aplikace Sennheiser Smart Control přidává možnost nastavit si zvuk podle místa – doma, v práci i na cestách. Nechybí ani vestavěný ekvalizér s vlastním nastavením.

Limitovaná edice Momentum 4 Wireless 80th Anniversary Edition se už prodává, oficiální cena je 7 490 Kč. Což je o dost více, než za kolik se dají pořídit standardní výborná bezdrátová Momenta 4, za speciální edici si zkrátka něco připlatíte.