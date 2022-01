Šeptanda: Apple AirPods Pro 2 budou podporovat bezztrátový formát ALAC

Analytik Ming-Chi Kuo, nejspolehlivější zdroj zákulisních informací o Applu, odstartoval letošní sérii předpovědí u sluchátek. Cupertinská společnost podle jeho zdrojů letos uvede druhou generací AirPods Pro.

Novinky podle všeho budou dvě. Nabíjecí pouzdro dostane minireproduktor, takže jej bude možné vyhledat nezávisle na sluchátkách. Na internetu už se objevily i první neoficiální fotky, které tuto skutečnost potvrzují.

Druhá novinka nepůjde na první pohled vidět, ale měla by být slyšet. Apple prý totiž do AirPods Pro 2 zahrne podporu vlastního bezztrátového formátu ALAC. V něm již nabízí streamovanou hudbu, avšak do sluchátek až dosud vždy pouštěl nahrávky se ztrátovou kompresí AAC.

Pokud se tyto informace potvrdí, bude to velká věc. Bluetooth je totiž silně kompromisní bezdrátová technologie, kde se musí vyvážit kvalita signálu, datový tok a energetické nároky. Až doposud nikdo skrz něj bezztrátové formáty vhodné pro hudbu nepřenášel, protože propustnost nepřevyšovala 1 Mb/s, přičemž nahrávky odpovídající hudebním CD (44 kHz, 16 bitů) mohou mít až 1411 kb/s.

Až loni na podzim představil Qualcomm nový formát aptX Lossless, který by měl tuto kvalitu přenést i přes Bluetooth, v žádných sluchátkách ale zatím není. Tady může Apple získat prvenství.

ALAC mimochodem dovoluje ukládat i hi-res audio s vzorkováním 192 kHz a hloubkou 24 bitů. Apple Music v této kvalitě některá alba nabízí. Firmě se ale těžko podaří přes Bluetooth protáhnout i takový zvuk. Ten už totiž má datový tok až 9216 kb/s. Existují sice specifikace Bluetooth HS s propustností až 24 Mb/s, ale ta se prakticky nikde nevyužívá.

Minulý týden si shodou okolností na nedostatečnou propustnost Bluetooth postěžoval v rozhovoru pro What HiFi Gary Geaves, který v Applu vede zvukovou divizi. Tím možná naznačil, že by se budoucí sluchátka nemusela spoléhat na modrozubku, ale třeba Wi-Fi Direct nebo nějakou vlastní bezdrátovou technologii. Jenže ta by značně omezovala kompatibilitu a zcela jistě i citelně zkrátila výdrž sluchátek.

via MacRumors