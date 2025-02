Seriál Andor jako poslední naděje Star Wars? Parádní trailer na druhou sezónu slibuje velkolepé finále

Disney+ zveřejnilo první ukázku z velmi očekávané druhé sezóny seriálu Andor. Finální sezóna bude mít 12 epizod rozdělených do čtyř částí po třech dílech. Podle dostupných informací děj pokryje několik let před událostmi filmu Rogue One: Star Wars Story, přičemž každé čtyři epizody mají pokrývat jeden rok.

Děj? V pokračování se ještě více prohloubí vztahy mezi postavami, protože se blíží válka a Cassian se stává klíčovou postavou Povstalecké aliance. Každý bude podroben zkoušce – s rostoucími sázkami přijdou zrada, oběti i střet zájmů.

Trailer potvrzuje návrat Bena Mendelsohna jako ředitele Orsona Krennica a také droida K-2SO, kterému opět propůjčí hlas Alan Tudyk. Chybět nebudou ani Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough nebo Forest Whitaker.

Druhá sezóna Andoru patří k nejočekávanějším projektům ve světě Star Wars. První řada si vzácně získala uznání kritiků i fanoušků díky temnějšímu a realističtějšímu zpracování vzestupu povstání proti Impériu. Seriál se zaměřuje na politiku, špionáž a osobní oběti v galaxii sužované tyranií.

Ostatní Star Wars seriály vzbuzují mezi skalními fanoušky spíše rozporuplné reakce, zatímco Andor si získal respekt – paradoxně však zůstal stranou zájmu širšího publika a jeho sledovanost nebyla vysoká. To se odráží i ve stylu nového traileru, který oproti vážnému a pomalejšímu tónu seriálu působí dynamičtěji a zábavněji. Nechybí ani citace z pochvalných recenzí, což naznačuje snahu oslovit nové diváky, kteří první sezónu neviděli.

První část bude mít premiéru 22. dubna, další epizody budou vycházet každý týden.