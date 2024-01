Seriál Echo na Disney+: návrat Daredevila a Kingpina brzdí nuda hlavní hrdinky

Seriál Echo, jehož všech pět dílů má dnes premiéru na Disney+, v nás po shlédnutí prvních třech dílů v předstihu zanechal poněkud podivnou pachuť.

Skoro mám pocit, že příběh herečky Alaquy Cox, která hraje hlavní postavu Mayi Lopez alias Echo, by byl mnohem zajímavější. Život totiž Alaque rozdal snad ty nejhorší karty pro život ve Spojených státech. Jako rodilá Indiánka vyrostla v indiánské rezervaci, od narození je hluchá a aby toho nebylo dost, po rozjezdu v basketballové kariéře přišla o pravou nohu pod kolenem a nosí protézu. Dostala ale nakonec roli postavy Echo v seriálu Hawkeye a hned na to i titulní roli v rámci stejnojmenného seriálu Echo.

Propojení s Netflixem

Seriál Echo přitom plní v rámci Marvel Cinematic Universe důležitou roli. Konečně plně propojuje dřívější seriály Netflixu, aktuálně hlavně Daredevil, které se tak stávají součástí kánonu MCU. Dřív byly určité pochybnosti, zda MCU a Marvel na Netflixu existují ve stejném vesmíru. Po seriálech Hawkeye a She-hulk byl ještě ve hře reboot postav se stejnými herci, kde by se ale ignorovaly jejich předchozí seriály, Echo to ale čistí a jednoznačně propojuje.

Echo na Disney+ nemá běžné logo Marvelu, ale Marvel Spotlight. To naznačuje vedlejší, spíše alternativní a dospělejší provedení, které se nebojí cílení na starší publikum, které se nerozpláče při pohledu na krev. Chce se tedy zařadit po bok marvelovských seriálů z Netflixu a použít stejné postupy.

První minutu prvního dílu nejspíš budete kontrolovat, zda jste se při výběru nepřeklikli a opravdu sledujete Echo, seriál ze současnosti o zločincích z New Yorku. Toto mýtické odhalování pozdějších superschopností Mayi si ale nakonec oblíbíte a budete se těšit na nový dílek v každém dalším díle.

Skvělé jsou i postavy Kingpina a Daredevila, které mají Vincent D'Onofrio a Charlie Cox (s hlavní herečkou je pojí čistě jen shoda příjmení) plně zažité. Daredevil se tedy jen krátce mihne v prvním díle, kde se tvůrci snaží o bojovou scénu v jednom dlouhém záběru, kterými se právě proslavil seriál Daredevil. Bohužel tato scéna bolestně ukazuje, že nelze nahradit dlouhý trénink a tak to celé spíš připomíná taneční choreografii bez viditelných doteků bojujících postav. Charlie Cox se v této akci vrací jako Daredevil a viditelně Alaque pomáhá zvládnout celou naplánovanou choreografii, i když je přitom Daredevil pro Echo nepřítel.

Nuda v městečku

Ve chvíli, kdy ale na obrazovce není mýtický příběh z minulosti, nebo ji nevyplňuje mohutná postava Kingpina, čeká vás podivná zbytečná nuda odehrávající se v nějakém ospalém městečku na vzdálené periferii.

Nudě nepomáhá ani prakticky nulový výraz herečky v hlavní roli. Ať je svědkem zabití svého otce (viz Hawkeye) nebo se shledává se svým milovaným dědečkem, má stále stejný znuděný vypnutý výraz. Herci okolo ní se snaží, ale Alaqua tady hlavní roli, na kterou se soustředí veškerá pozornost, prostě nedává.

Tempu seriálu pak nepomáhají ani zcela nutné postupy, dané tím, že hlavní postava je hluchá a komunikuje s jinými jen prostřednictvím znakové řeči. Všichni tak mluví pomalu, pečlivě artikulují a u toho znakují v ASL. V rozhovorech nejsou rychlé střihy, aby vždy bylo vidět, co kdo znakuje. To pochopitelně proto, aby si užili i američtí diváci používající ASL. Vaše pozornost tak má čas bloumat a věnovat se všem nedostatkům.

Kupodivu tvůrci také špatně vizualizují hluchotu hlavní postavy. Snad až ve třetím díle se dočkáme scény se záměrně ztlumeným zvukem, kdy hlavní postava reaguje až na vizuální vjem, zatímco okolo ní v jiných místnostech před tím probíhá zuřivá přestřelka. Moc ani nepomáhá, že Echo v seriálu nemá nějak úžasné schopnosti. Slepý Daredevil vnímá sluchem 360° prostor okolo sebe, hluchá Echo je jen sveřepá a rozdává rány. Uměle naroubovaná „superschopnost zděděná od předků“ jí jen trochu přidá sílu. Echo ale nedokáže ani odezírat ze rtů, natož odezírat a kopírovat chvaty, což je přitom její komiksová schopnost.

Před dnešní premiérou jsem neviděl poslední dva díly seriálu. Je tedy možné, že se později děj vrátí do akčního New Yorku a dočkáme se i nějaké lépe zpracované akce. Určitě se na závěr podívám, abych měl zážitek celý, ale zatím mám pocit, že by se kompletní děj seriálu dal shrnout do tradiční minutové expozice „v minulých dílech jste viděli“, kterou by stačilo pustit na začátku nové série Daredevila. Na tu se ostatně stále těším.

Doplněno: po dokoukání dvou posledních dílů nemusím svou recenzi zásadně měnit. Tvůrci ale překopali celý význam označení Echo, aby jedinou zastupitelkou původních obyvatel Ameriky nebyla záporná postava. Samotný seriál by opravdu šel sfouknout jednou větou na úvod další série Daredevila.

Echo

premiéra: Disney+, 10. ledna

počet dílů: 5, všechny hned k dispozici

hrají: Alaqua Cox, Graham Greene, Vincent D'Onofrio, Charlie Cox