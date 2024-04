Plusy Věrné převedení herního světa Výprava a kostýmy Propracování postav nad rámec hry Minusy Horší návaznost lokací Pár nevysvětlených „jak se to stalo?“ 8 /10

Jestli jste hráli herní sérii Fallout, nebo vás alespoň z povzdálí zaujal její zábavný postapokalyptický svět, na novou seriálovou podobu Falloutu od Amazonu se určitě podíváte. Pokud jste ještě seriál nestihli, nebo zatím váháte, rovnou na začátek recenze stačí říct: Nebojte se a jděte do toho. Seriál se povedl a fanoušky Falloutu nezklame.

Různý příběh, stejné reálie

Herní série Fallout má na svém kontě několik slavných, oblíbených ale i zatracovaných dílů. Jako hráč obvykle začínáte ve Vaultu, uzavřeném protiatomovém krytu, stylizovaném do podoby 50. let s pokročilou technologií. Z něj vstoupíte do postapokalyptického světa s pravidly a postavami na hony vzdáleným idylickým podmínkám vašeho Vaultu. Jak ale později rozkrýváte temná tajemství, zjišťujete, že rozhodně není vše tak, jak se na první pohled zdá.

Hra má tradiční pravidla RPG žánru. Postupně vylepšujete schopnosti své postavy a své vybavení, díky tomu můžete projít i z počátku obtížnými lokacemi. Plněním úkolů uzavíráte aliance a čtením deníků a skrze rozhovory rozkrýváte tajemství světa. Každá hra se přitom odehrává v jiném Vaultu, s jiným příběhem ale stejnými proprietami a typy postav.

Seriálový Fallout díky tomu dostal k dispozici bohatou sbírku funkčních a prověřených pravidel, oblíbené výstroje a populárních typů postav. Současně mohl využít pravidla „každá hra, jiný příběh“ a nemusel se svazovat konkrétním příběhem, kterému by pak hráči mohli vyčítat rozpory vůči předloze.

Chytrá cesta seriálu

Seriálové podoby se ujala zkušená dvojice Jonathan Nolan a Lisa Joy (Westworld, Person of interest). Dohled nad autenticitou vůči Falloutu zajistila Bethesda Game Studios, respektive Todd Howard, který vedl vývoj řady posledních Falloutů od roku 2008.

Díky tomu seriál rušivě neporušuje pravidla Falloutu, ale současně může využít seriálového způsobu vyprávění. Na rozdíl od klasické hry z pohledu jedné osoby má šanci podrobně představit více postav.

V rámci seriálu Fallout tak dostanete tři hlavní postavy: Lucy MacLean (Ella Purnell) je nejblíž klasické postavě hráče. Okolnosti ji donutí opustit bezpečí domácího Vaultu a ona musí čelit drsnému světu, ve kterém jsou její pravidla slušného chování zdrojem absurdních a vtipných situací.

V rámci her se časem dopracujete k superbrnění Power Armor a skrze rozhovory a úkoly rozkryjete tajemství frakce Bratrstva oceli, která jej využívá. To je v seriálu vyřešeno chytře další postavou Maxima (Aaron Moten), který divákovi přiblíží Bratrstvo oceli a později oblékne Power Armor a pomáhá hlavní hrdince.

Třetí a z pohledu příběhu nejtragičtější postavou s nejpropracovanější historií je pak ghoul Cooper Howard (Walton Goggins). Ghoulové, radiací a chemikáliemi zmutovaní lidé, jsou pro hráče jen extra nepříjemnými protivníky. Díky seriálu ale mohl jeden z nich získat příběh s propracovanou historií.

Všechny postavy se snaží získat „předmět“ a dopravit ho „někam“. V rámci scénářů se podobný předmět označuje jako MacGuffin. Je důležitý pro postavy a pomáhá hýbat dějem, ale pro diváka nemusí být důležitý. Dobře to ale u Falloutu umožňuje propojit tradiční úkoly z her se seriálovým vyprávěním, takže i když si těchto pravidel všimnete, spíš je oceníte, než by vám vadily.

Ella Purnell si herecky užívá naivní a nadšenou Lucy a věříte ji postupné vystřízlivění z ideálů a přizpůsobování se pravidlům světa Falloutu. Největším hereckým překvapením je ale Walton Goggins. Dobře jej známe z vedlejších rolí výrazných záporáků, tady ale dokáže odhalit i svou civilnější charakterní stránku bez přehrávání z béčkových akčňáků. Postavě ghoula poskytne tragickou i současně sarkastickou tvář. Díky Falloutu by se mohl vymanit ze své stávající herecké škatulky.

V dalších rolích zaujme Kyle MacLachlan jako otec Lucy. Krátkou, ale z pohledu příběhu významnou roli si střihl Michael Emerson. Jádro vyprávění ale stojí na třech hlavních postavách.

Smysluplný konec s možností pokračování

Celá sezóna dobře ukončí základní příběh, kterému nechybí šokující falloutovské rozuzlení. Současně se ale odhalí další cesty příběhu, které navnadí na případné pokračování. Podle siluety města se slibuje prostředí mezi hráči velmi oblíbeného dílu. I kdyby už žádná další sezóna nebyla, neskončíte po osmém dílu s pachutí neukončeného příběhu.

Seriálu bychom mohli možná vytknout trochu nelogické rychlé střídání biotopů. Z rozsáhlé vyprahlé pouště se postavy během několika kilometrů ocitnou v husté džungli a naopak. Může to ale klidně odkazovat na běžně zhuštěné mapy v počítačových hrách. Některé díly by také možná úplně nedokázaly obstát při postupném vydávání po týdnech, ale protože Fallout má venku všech osm dílů najednou, není to takový problém.

Fallout se tak po The Last of Us řadí ke skvělým převedením počítačových her do seriálové podoby. The Last of Us sledoval stejný příběh jako hra a čelil tak srovnávání. Fallout mohl využít střídání lokací a vymyslet si svůj vlastní příběh s využitím prověřených reálií, rekvizit a postav. Díky tomu působí svět seriálového Falloutu obydleným, používaným a fungujícím dojmem a tak může být pro nový příběh výbornou oporou.

Fallout