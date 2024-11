Seriál Senna bude mapovat život legendárního pilot F1. Netflix na něj láká pořádným trailerem

Fenomenální Ayrton Senna se stal trojnásobným mistrem světa Formule 1 a získal 41 vítězství ve Velkých cenách. Jeho život ukončila 1. května 1994 během Velké ceny San Marina na okruhu v Imole ale tragická smrt ve věku 34 let. Letos tak uplynulo třicet let od smrti brazilského pilota F1, který patřil mezi nejen mezi nejlepší, ale zároveň i nejoblíbenější. Pokud jde o zmapování jeho kariéry, o to se už postaral vynikající dokument Senna z roku 2010. Letos ale Netflix nachystal šestidílný seriál s názvem Senna.

Nový seriál Senna se bude věnovat celé jeho kariéře, ten se na rozdíl od velmi věrného dokumentu nebude sice tak důsledně držet reality, ale divák by měl dostat bližší pohled na celý život Ayrtona Senny. Tedy od prvních závodů na motokárách, přes jeho přestěhování do Anglie, až po jeho kariéru ve Formuli 1 a výše zmíněnou tragickou nehodu.

Slavného pilota ztvární brazilský herec Gabriel Leone, Sennovu manželku Lilian de Vasconcellos bude hrát Alice Wegmann, V seriálu samozřejmě uvidíme zakladatele Williamsu Franka Williamse (Steven Mackintosh), nebo šéfa týmu McLaren Rona Dennise má hrát Patrick Kennedy. Nebude chybět ani Johannes Heinrichs jako Niki Lauda, či Matt Mella jako Alain Prost. Seriál se natáčel v Brazílii, Argentině, Uruguayi, či Irsku.

Každý ze šesti dílů nového seriálu Senna má mít hodinu, premiéra na Netflixu má být 29. listopadu 2024.