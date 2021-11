Seriál Star Wars: The Book of Boba Fett má první trailer. Premiéra bude v prosinci

Když na konci druhé sezóny seriálu Mandalorian byl oznámen nový seriál ze světa Star Wars pod názvem The Book of Boba Fett, bylo to pro fanoušky poměrně velké překvapení. Seriál Disney+ bude mít premiéru koncem příštího měsíce, 29. prosince 2021.

A jaké je oficiální info o seriálu The Book of Boba Fett? Legendární lovec odměn Boba Fett a jeho parťačka Fennec Shand se vracejí na planetu Tatooine, aby se zmocnili území, kterému kdysi vládl Jabba Hutt a jeho zločinecký syndikát.

Seriál by měl mít osm dílů, opět za ním stojí Jon Favreau, který bude některé díly režírovat, o další se postarají Robert Rodriguez, Dave Filoni a Bryce Dallas Howard. Titulní postavy hrají Temuera Morrison a Ming-Na Wen. Seriál Mandolarian se setkal s velkým úspěchem a přestože tento spin-off má asi menší rozpočet, tak spousta fanoušků ságy Star Wars se ho už nemůže dočkat.