Seriál Stíny v mlze jsou temná ostravská detektivka. Na celý se můžete podívat online

Plusy Kamera a svícení

Dobré herecké výkony

Zdařile působící temnější atmosféra Minusy Slabší scénář

Občas matoucí střihy

Forma vítězí nad obsahem 5 /10 Hodnocení

Filmová a seriálová produkce české televize má několik kladů. Tvůrci nemusí vyloženě kráčet v líbivých komerčních stopách, ale také je poznat, že na tvorbu jsou peníze, tudíž není na první pohled vidět, kde všude se šetřilo. Poslední a velmi důležitá je pozdější dostupnost zdarma na iVysílání. Nový seriál Stíny v mlze, který měl premiéru posledního dílu včera (28.3.2022), těží přesně z těchto faktů.

Oficiální děj? Dvanáctidílná krimi série se odehrává v Ostravě a okolí. Hlavní hrdinkou je kriminalistka Magdu Malá (hraje ji Petra Špalková) a její parťák Martin Černý (Jiří Vyorálek). Společně vyšetřují kriminální případy, kombinují se příběhové linky a osobní životy vyšetřovatelů. Magda musí skloubit časově i psychicky náročnou práci policistky se starostí o rodinu a malou dceru. Martin přišel do Ostravy, aby neztratil kontakt se svým dospívajícím synem, který se do nového bydliště přestěhoval se svou matkou, jeho bývalou ženou. Počáteční rivalita mezi parťáky se přetaví ve vzájemné sympatie a respekt. Oba nicméně netuší, že Magdu už nějakou dobu sleduje nedávno propuštěný vězeň Hrbek – a ten plánuje pomstu.

Nový seriál představuje důstojný český pokus o drsný, severský kriminální styl, a tím nemyslím jen Ostravu. Skandinávská kriminální tvorba (jak knižní, tak seriálová a filmová) do jisté míry svojí osobitostí určuje, jak má moderní evropská detektivka vypadat. Vyžaduje temnější scény, pouze částečně, umělecky nasvícené obličeje, celkově snahu o hlubší, psychologické vyznění obrazu. To zkombinujete s modernějším rychlý střihem a ruční kamerou (nebo naopak s abnormálně dlouhým záběrem bez střihu) a dostanete temnější severskou detektivku.

V seriálu se o působivý vizuál postaral zkušený kameraman Martin Štěpánek (Kdopak by se vlka bál, Prezident Blaník). Režisér Radim Špaček (Zlatý podraz) možná nechal kameramanovi až zbytečnou volnost, protože různých variant uměleckých záběrů je někdy příliš. Když to zkombinujete s občas zbytečně rychlými a nelogickými střihy, tak ve výsledku občas nevíte, co se vlastně děje a kde kdo je.

Herecké výkony jsou velmi povedené, slabinou seriálu je tak (tradičně) spíše scénář, který občas klopýtá a je nelogický, čehož si samozřejmě divák všimne. Záleží spíše, jak moc máte kriminální žánr rádi a nakolik jste všímaví.

Verdikt? Celkově klady převažují nad zápory a i když někdy forma válcuje obsah, tak Stíny v mlze lze rozhodně považovat za zajímavý český pokus o stylovější temnější severskou detektivku. A to může fanoušky žánru rozhodně potěšit.

PS: Pokud čekáte typické ostravské nářečí a slovník, budete zklamaní.

Stíny v mlze

Hodnocení ČSFD: 50 %