Seriál The Boys přitvrdí. Nový trailer ukazuje, že čtvrtá sezona bude brutální

Seriál The Boys (Banda) už začátku jasně ukazoval, že jde o dospělou, drsnou a značně krvavou, R-kovou záležitost. A jestli panovaly pochyby, zda tvůrci mají ještě kam jít, tak nový trailer všechno vyjasňuje. Tvůrci půjdou ještě dále – do jisté míry bude seriál reflektovat pokračující radikalizaci nejen současného USA. Zjevně ukáže, kam to může zajít, když lidi volají po vládě tvrdé ruky. Ostatně nový poster upraveným předvolebním sloganem odkazuje na nadcházející volby v USA.

A o čem má čtvrtá série být? Svět ocitne na pokraji zhroucení. Homelander upevňuje svou moc a Victoria Neumanová má pod jeho svalnatým palcem nakročeno do Oválné pracovny. Butcherovi zbývají poslední měsíce života, přišel o syna Beccy i o pozici vůdce a ostatní Boys už mají jeho lží plné zuby. Protože je ale ve hře víc než kdy předtím, musí všichni najít společnou řeč a spasit svět, dokud je čas.

V seriálu si opět hrají ti, které známé z přechozích sezón: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher a další. Ve čtvrté série se dočkáme také nových tváří – Susan Heywardové, Valori Curryové a především populárního Jeffreyho Deana Morgana. Trailer také ukazuje, že The Boys plynule navážou na překvapivě dobrý spin-off seriál Gen V, zda se tam mihnou některé postavy, není známo.

V únoru bylo navíc potvrzené pokračování seriálu The Boys pátou sérii, stejně tak seriál Gen V dostal druhou sezónu. A ta má přímo navazovat na 4. sérii The Boys, takže dějové linie z dalšího dílu hlavního seriálu se přenesou i do jeho spin-offu.

Čtvrtá sezona seriálu The Boys má premiéru na Amazon Prime 13. června 2024, opět se dočkáme osmi dílů.