Seriál The Continental bude prequel filmu John Wick a zahraje si v něm Mel Gibson

O seriálu The Continental se hovoří už delší dobu. Půjde o třídílný spin-off čtveřice úspěšných filmů John Wick. Každý díl bude mít jednu hodin, měli bychom se tak dočkat v podstatě tříhodinového filmu. Seriál v USA uvede streamovací služba Peacock, dle dostupných informací bychom se ho u nás snad mohli dočkat na Prime Video.

Seriál ponese plný název The Continental: From the World of John Wick a má se odehrávat v 70. letech 20 století, kdy Winston Scott (pozdější ředitel hotelu Continental, ve filmu ho hrál Ian McShane) byl ještě mladý, vrátí se také Charon (ve filmu ho hrál nedávno zesnulý Lance Reddick). Záporáka si zde zahraje Mel Gibson. Jak z názvu je zjevné, tak seriál se bude věnovat původu ikonického hotelu pro vrahy, který je ústředním bodem světa Johna Wicka, a také pravidel, které v něm v budoucnosti platí.

I když to zpětně tak už nevypadá, tak první John Wick z roku 2014 byl v podstatě nízkorozpočtový film (20 až 30 miliónů USD), který byl překvapivě úspěšný a přinesl tržby 88 miliónů USD. V té době Keanu Reeves měl za sebou neúspěšné filmy Muž taiči a 47 róninů, posledním větším filmem (ale také nepříliš úspěšným) byl průměrný remake sci-fi Den, kdy se zastavila Země (2008).

Druhý John Wick pak přinesl větší úspěch a utržil 172 miliónů, třetí 327 miliónů USD a za čtvrtý lidé utratili 423 miliónů USD. Proto se (navzdory smrti Johna) dočkáme možná i pětky. A příští rok má jít do kin další spin-off Ballerina s Annou de Armas v hlavní roli.

První díl seriálu The Continental: From the World of John Wick má premiéru 22. září, druhý 29. září a poslední 6. října 2023.