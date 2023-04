Seriál The IT Crowd si teď můžete pustit zdarma na iVysílání

Od soboty je na iVysílání volně ke zhlédnutí britský komediální seriál The IT Crowd. Všechny čtyři řady po šesti epizodách v rozlišení SD, s původní zvukovou stopou a titulky. Chybí však poslední zvláštní díl „Internet přichází“, který vznikl tři roky po konci čtvrté série.

Kompletní seriál včetně speciálu je v HD dostupný na Netflixu, ale zcela bez české lokalizace, takže ho tam najdete jen s nastavenou angličtinou v profilu. A navíc je zde pouze do 25. dubna 2023.

Hlavními postavami The IT Crowd jsou ajťáci Roy a Moss, jejichž technické schopnosti daleko přesahují úkoly, které musí každodenně řešit. Na většinu problémů totiž stačí starý dobrý restart. Jejich životy pak pomůže restartovat nová šéfová Jen, která sice počítačům vůbec nerozumí, ale zase to umí s lidmi. Seriál se v průběhu sezón čím dál více odchyloval od tematiky IT a stal se z něj spíš další vztahový sitcom podobným Přátelům.

S průměrným hodnocením 88 % jde o 56. nejlepší seriál pod ČSFD a 10. nejoblíbenější. The IT Crowd se poprvé (oficiálně) objevil v Česku v roce 2008, kdy jej uvedla Česká televize pod názvem „Ajťáci“. Později běžel také na HBO jako „Partička IT“. Před lety zakoupila vysílací práva i Prima.

Na iVysílání mimochodem najdete i britský seriál Black Books. Stejně jako The IT Crowd jej napsal a zrežíroval Graham Linehan. Na ČSFD má 89 % a je 37. nejlepší.