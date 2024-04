Seriál Vedlejší produkt: Temný hon za spravedlností v českém televizním podání

Vedlejší produkt je nová třídílná minisérie České televize. Tvůrci ji označují za kriminální psychologické drama drama inspirované skutečnými událostmi.

Poměrně důležitý je tým, který za seriálem stojí. Režisérem je Peter Bebjak, který s podobnými tématy má značné zkušenosti – pracoval už na seriálech Spravedlnost, Mordparta, Nevinné lži, Kriminálka Anděl. Za zmínku také stojí jeho mysteriózní horor Trhlina (přečtěte si recenzi). Scénář v podstatě jako svoji prvotinu napsala dvojice Jakub Režný a Aleš Preis. Kameru vedl opět Martin Žiaran, který s Peterem Bebjakem často pracuje.

Česká televize seriál představuje těmito slovy: Může být s pomocí nelegálních metod odhalený vrah stíhán? A jsme si před spravedlností skutečně všichni rovni? Hlavní postavou je detektiv Josef z ostravského oddělení vražd, který je za použití nelegálních metod při dopadení brutálního vraha potrestán každoroční rutinní prověrkou nevyřešených vražd. Díky tomu objeví případ osmnáctileté Evy. Tu před dvaceti lety někdo uškrtil v jejím bytě. Do promlčení vraždy zbývá šestnáct dnů a Josef se je rozhodne využít. Jeho touha najít vraha mu nebrání použít metody, které jsou opět na hraně zákona.

Výše zmíněnou zkušenost cítíte ze seriálu od prvního okamžiku, kdy sledujete místo vraždy a okamžité kroky kriminalistů vedoucí k dopadení vraha. Ruční kamera, odpovídající hudba a rychlý postup děje vás nejen nenechá příliš vydechnout, ale pomáhá k tomu, abyste získali pocit, že hlavní hrdina je zkrátka chlap, který chce dopadnout pachatele... a oficiální metody jsou pro něj příliš pomalé. Samozřejmě je to drsoň, který se nebojí ránu dát, ani ji utržit.

První díl, který ČT vysílala 28. dubna 2024, velmi zdařile představuje jednotlivé postavy vyšetřovatelů, ale také rozporuplnost postupů. A to jak těch legálních, tak těch nelegálních. Divák se tak sám musí rozhodnout, co považuje za správné a co nikoliv. Samozřejmě zůstává spousta nezodpovězených a otevřených otázek, aby zůstalo dost prostoru pro další vývoj.

Seriálu se poměr dobře snaží brnkat na aktuální strunu, kdy lidé mají pocit neschopnosti a pomalosti státních institucí. Současně volají po zpřísnění a rychlosti procesů, ale přitom mají obavy, zda je někdo nezneužíval a neobcházel. Tvůrci také otevírají obvyklý problém, kdy právo a morálka nekráčí úplně ruku v ruce. Je v takovém případě jedinec oprávněn právo porušit a převzít odpovědnost? I když je jeho prací právě dohlížení na dodržování práva? A kam ho tato cesta zavede?

Za zahraniční produkcí seriál zaostává po vizuální stránce, navíc si občas něco známého půjčuje. K tomu přičtěte fakt, že dané téma bylo zpracováno už mnohokrát, tudíž dle toho, kolik máte „nakoukáno“, můžete mít dojem, že něco podobného jste už viděli.

Sympatický je tah na branku, kdy se tvůrci drsnějším a současně autentickým přístupem s divákem moc nepářou a dávají mu pocítit realitu. Pokud máte rádi temnější české kriminálky, tahle se vám bude líbit.

Hodnocení: Kinobox 70 %