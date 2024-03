Seriáloví Gentlemani na Netflixu jsou důstojným nástupcem populárního filmu. V jedné věci ovšem ztrácejí (recenze)

Gentlemani (The Gentlemen) možná nepatří z kasovního hlediska mezi nejúspěšnější snímky Guye Ritchieho, rozhodně se ale během pár let stačili u jeho fanoušků zařadit mezi ty nejmilovanější.

Britský autor se rozhodl navázat na úspěch svých úspěšných gangsterek Podfu(c)k (Snatch) a Sbal prachy a vypadni (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) a výsledkem byla stylová podívaná plná drog, luxusu, přestřelených postav a kulometných dialogů. A jelikož tato kombinace fungovala u diváků jednou, rozhodl se Ritchie s Netflixem, že by mohla fungovat i napodruhé. A tak tu nyní máme seriál, jenž udělá spoustě fanoušků radost.

Nejedná se totiž o klasický případ, kdy stanice či streamovací platforma odkoupí práva na slavný film, původní tvůrce se maximálně objeví v titulcích coby jeden z producentů, ale jinak dělají noví autoři s materiálem psí kusy a výsledek je jen slabou náhražkou.

Guy Ritchie totiž svět Gentlemanů evidentně miluje a nehodlal se počinu naplno vzdát ani v jeho seriálové podobě. V rámci osmidílné série tedy natočil první dvě epizody a pracoval se také na scénáři. Fakt, že se na novince podílel a na tvorbu seriálového bratříčka aktivně dohlížel, je pak na výsledku zatraceně znát.

V seriálu sice znovu nahlédneme do britského drogového podsvětí, v němž si postavy rády užívají luxusu, tím ovšem veškerá návaznost na originál v podstatě končí. Novinku tak klidně mohou zkusit diváci filmem nepolíbení, i když platí, že fanoušci si užijí tento přídavek více.

Dostáváme příběh vojáka Eddieho, který se po smrti svého otce vrací domů, jelikož zdědil velké rodinné panství a stal se vévodou. Brzy ovšem zjišťuje, že v rodině není nic úplně růžové. Zlobivý brácha Freddy, co si rád prohání nosem bílý prášek, dluží velmi nebezpečným lidem a tátovo účetnictví jaksi nesedí. A Eddie brzy zjistí proč.

Na dveře mu totiž zaklepe Susie Glass, dcera mocného mafiána, která mu sdělí nečekanou informaci. Pod panstvím se totiž nachází rozsáhlé konopné království, které tatík vesele kryl a dostával za to patřičně tučný obnos. A Suzie po Eddiem chce, aby dělal to samé. Jenže situace se i kvůli nevyzpytatelnému bráchovi začíná komplikovat a Eddie se za pomoci Suzie čím dál více dostává do světa gangsterů a špinavých kšeftů. Dokáže se mezi nevypočitatelnými magory naučit chodit?

Guy Ritchie šlape na plyn

Filmoví Gentlemani sázeli na Ritchieho živelný styl s dravým tempem, hravé vyprávění a stylové a zároveň přepálené postavy, které na sobě měly vždy velmi drahé oblečení a důležité dohody většinou uzavíraly v těch nejhonosnějších prostorách.

Zejména se však jednalo o svižnou konverzačku s trefnými a divácky atraktivními dialogy plnými metafor a zábavných momentů. Seriál tyto propriety logicky přebírá a snaží se je zopakovat s co největší úspěšností. A to se tvůrcům v podstatě daří a fanoušky původního snímku si seriál velmi brzy zaháčkuje.

Může za to zejména Ritchieho režie úvodních dílů, v nichž se britský šikula opravdu s ničím nepáře a vlítne na diváka se svou pověstnou energií a nekompromisním stylem. Režisér vytahuje z rukávu své pověstné finesy včetně dravého a téměř videoklipového střihu, obří porce audiovizuálních nápadů a intenzivního tempa, v němž se nepolevuje ani na sekundu.

Problém však tkví paradoxně v tom, že Ritchie možná tlačí na pilu až příliš a útočí na naše smysly natolik intenzivně, až se epizody pod nánosem jeho energie i trochu rozpadají. A to též z důvodu, že se jedná v podstatě jen o představovačku postav a jejich prvotní krvavé oťukávání. Přemrštěná snaha je tak paradoxně chvílemi kontraproduktivní, a i když úvod připomíná to nejlepší z Ritchieho gangsterské školy, přeci jen na ně ve výsledku trošku ztrácí.

Ani poté, co slavný tvůrce odejde z režijní židličky, seriál neztrácí nic z nastaveného stylu, svižného tempa a nápadů. Hlavní příběhová linka se navíc začne hezky rozjíždět a drží efekt zábavnosti na velmi vysoké úrovni. A to i přesto, že se děj sune k celkem předvídatelnému konci a počet všelijakých podrazů a změn stran je možná až příliš velký.

Scénář a dialogy si ovšem dokáží po celou dobu držet Ritchieho nezaměnitelný rukopis, servírovat všelijaké přepálené postavičky a absurdní situace přesně tak, jak to máme od britského režiséra rádi. A drsné dialogy o přežití v džungli či žití si na co nejvyšší úrovni se v podání Gentlemanů neomrzí asi nikdy.

Jde to i bez hvězd?

Noví Gentlemani zkrátka sázejí znovu na ty samé trumfy, i přesto zůstávají malinko ve stínu původního filmu. Mohou za to zejména zmiňované charaktery. Tvůrčí tým se sice snaží, aby znovu vytvořil co největší počet drsňáků, profíků, stylově oblečených gangsterů a ulítlých figurek, ti ale na své předchůdce přeci jen úplně nemají.

Na první pohled ledově chladná, ale postupem času emocemi překypující Susie (Kaya Scodelario) je sice správně nejednoznačnou a zajímavou postavou v naprosto přesném hereckém podání a Ritchieho dávný parťák Vinnie Jones či další herecký veterán Ray Winstone také srší charismatem v každé scéně.

Hlavnímu představiteli Theovi Jamesovi ovšem právě ono charisma bohužel chybí a pozdější dilemata svého hrdiny nedokáže patřičně prodat. I když se sympatické herecké obsazení snaží, extrémně silně sehrané filmové partičce v čele s Matthewem McConaugheym, Colinem Farrellem či Hughem Grantem se zdejší osazenstvo zkrátka úplně rovnat nemůže. Mickey Pearson a jeho banda byli ještě daleko drsnější, stylovější a zábavnější.

Po stránce charakterů jsou tak seriáloví Gentlemani možná trochu slabším odvarem předešlého filmu, jinak se ovšem o prohru rozhodně nejedná. Novinka dokázala na většinu silných stránek filmu velmi sebevědomě navázat a po možná až příliš snaživém startu doputovat do zábavného a uspokojivého finále. Některé epizodní zápletky jsou slabší a těch podfuků je ke konci možná až příliš. Pořád ale platí, že pokud se vám líbili filmoví Gentlemani, s těmi od Netflixu vedle rozhodně nešlápnete.

Hodnocení Guy Ritchie se možná někdy až moc snaží ukázat, že za kamerou nových Gentlemanů stojí zase on, postavy chtělo ještě trochu více vyšperkovat a tu hlavní obdařit charismatem. I přesto ovšem zůstává tato značka symbolem poctivé gangsterské zábavy, která dokáže být správně ulítlá, drsná, napínavá a v některých epizodách velmi zábavná. Tohle si Ritchie pohlídal. 7 /10 Hodnocení

Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Milan Rozšafný.