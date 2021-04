Čtyři sta let po založení republiky je Řím nejmocnějším městem světa, s miliónem obyvatel tvoří srdce obrovského impéria. Republika založená na principech sdílené moci nikdy nedovolí jedinému muži získat absolutní moc, avšak nyní se otřásají samotné základy těchto principů, podryté korupcí a nesváry.

Oceníte skvělé kostýmy, reálné zbraně i bojové postupy. Seriál ukáže svět Vikingů v plné kráse a během několika sezón si stále udržel vysokou kvalitu. Zajímavost – například lodě do seriálu vyráběli Češi.

Ve svém honu za mocí budou používat intriky, mistrnou manipulaci i ženské půvaby, aby se probojovaly na anglický trůn. Je to trpký souboj dvou stran jedné rodiny – rodu Yorků a rodu Lancasterů. A všechny tři ženy zoufale touží získat korunu.

Máte rádi Ostrov pokladů? Potom se vám budou líbit příběhy kapitána Flinta a jeho mužů odehrávající se dvacet let před touto literární klasikou. Jde o překvapivě dobrý seriál, který rozhodně není pohádkou pro děti.

Když Římané napadnou v roce 43 před naším letopočtem Británii, Kerra, dcera krále Kantiů, a její úhlavní rivalka, královna Antedia, musí zapomenout na své dřívější neshody a čelit útočníkům společně. Římané v čele s generálem Aulem Plautiem jsou odhodláni uspět tam, kde se to Juliovi Caesarovi nepodařilo, a dobýt tuto mýtickou zemi ležící ve vzdáleném koutě Římské říše. Aulus je silný a nezlomný vůdce, ale skrývá hluboké tajemství, které ohrožuje jeho misi. Když se kmeny a Druidové sjednotí v boji proti Římanům, Kerra je nucena obstát v nejdůležitější roli svého života, zatímco stane v čele odporu proti ohromné síle Římské armády.

Vrací se do doby, kdy vrcholí snahy Stuartovců o znovuzískání skotského trůnu a do boje jsou vtaženy i skotské rodinné klany. Clair potkává bezcitného, krvežíznivého a drsného Jacka z minulosti – je pravým opakem Franka z roku 1945. Claire je pod vlivem krutých okolností přinucena provdat se za Skota jménem Jamie Fraser, ale její srdce touží po jiných dvou mužích žijících ve dvou různých časových dimenzích – po Frankovi z dvacátého století a Jackovi z osmnáctého.

Píše se rok 1945, skončila válka a Claire Randallová, bývalá britská válečná zdravotní sestra, je se svým manželem Frankem na líbánkách ve skotské vesničce. Zde nachází stopy Frankova předka z poloviny 18. století, kapitána Jonathana „Black Jacka“ Randala, velitele anglické vojenské základny Fort William. Během jedné z procházek se Clair po doteku záhadných menhirů ocitá o dvě stě let zpět v minulosti.

Chcete něco modernějšího? Tato veleúspěšná gangsterská sága vás přenese do Birminghamu 20. let minulého století. Rozvětvená rodina Shelbyových založí obávaný gang nazývaný Peaky Blinders. Jejich jméno odkazuje na zvyk nosit žiletky na svých kloboucích, což mnohé napovídá. Seriál vám představí krutou, krvavou, ale bezpochyby působivou kapitolu moderních britských dějin. Mezi postavami se objeví i Winston Churchil.

Vizuálně velmi povedený seriál (značně se inspiroval filmem 300) je plný obnažených mužů i žen, intrik, sexu, dekadence a brutality. To vše spojuje do fungujícího celku výborný scénář.

Spartakus, odtržený od své země a milované ženy, je uvržen do surového světa gladiátorské arény, kde krev a smrt jsou tou nejsledovanější zábavou. Na písku se však neodehrávají všechny bitvy. Zrada, korupce a pokušení vystavují Spartaka nepřetržité zkoušce. Aby přežil, musí být víc než jen mužem. Víc než jen gladiátorem. Musí se stát legendou.

7. Troy: Fall of a City

Prožijte znovu bájný antický příběh o městu Trója, které bylo zničeno poté, co princ Paris přivedl do města ženu jiného vládce. Pokus BBC o akční historické drama do našeho výběru určitě patří, ovšem nakonec se tohle seriálové zpracování známého příběhu nesetkalo s velkým úspěchem.

Scénář je slabší, v očích diváků většiny diváků seriál velmi tratí přílišnou snahou o korektní obsazení hereckých postů. Znalci antické literatury pak mohou být asi rozhořčeni kvůli poněkud volnějšímu nakládání s mytologií.

Hodnocení IMDb: 38 %

Žánr: Historické seriály

Hrají: Louis Hunter, Bella Dayne, David Threlfall, Frances O'Connor, Tom Weston-Jones, Joseph Mawle, Chloe Pirrie

Původ a premiéra: Velká Británie, 2018

Délka jednoho dílu: 56 minut

Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)