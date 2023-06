Šestá série sci-fi seriálu Black Mirror má být temnější a ještě více překvapivá. Tady je první trailer

Sci-fi seriál Black Mirror je projektem britské stanice Chanel 4 a jednalo se o samostatné povídky, přitom míchá klasické sci-fi, horor, komedii, drama, nejde zkrátka o vysloveně žánrově vymezenou sérii. Jednotlivé díly si v různých variantách pohrávají s realitou a často velmi temně reflektují současné trendy a technologické vymoženosti. Svým pojetím připomíná kdysi oblíbené Krajní meze, sami tvůrci se odkazují na Zónu soumraku (Twilight Zone).

Pro mnohé kontroverzní seriál od Chanel 4 pod druhé série převzal Netflix, který nejen nabízí i první dvě série, ale dál nabízí vlastní. Ty sice mají trochu jiný charakter, ale stále jde o poměrně ojedinělý projekt. Za seriál stojí tvůrce Charlie Brooker, který chystal pro Netflix i šestou sérii. Ten v rozhovoru pro Tudum řekl, že překvapil i sám sebe.

"Vždycky jsem měl pocit, že Black Mirror by měl obsahovat příběhy, které se od sebe zcela liší, a neustále překvapovat lidi. Měl by to být seriál, který se nedá snadno definovat a který se může neustále znovu objevovat," řekl scenárista, tvůrce a výkonný producent.

V šesté sérii se objeví spousta známých herců a hereček – Aron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, David Shields, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin a Zazie Beetz.

Šestá série Black Mirror nabídne pět dílů a na Netflixu má premiéru 15. června.

Zdroj: Netflix