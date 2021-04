Shang-Chi a legenda o deseti prstenech: první trailer na novou Marvelovku je konečně tady

Film Shang-Chi a legenda o deseti prstenech (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) měl původně mít premiéru v únoru 2021, ale stejně jako mraky dalších filmů byl i tento několikrát odložen.

Půjde o první film od Marvela, který se má odehrávat převážně v Asii a hlavním hrdinou bude Shang-Chi; v komiksu má titul Master of Kung Fu a také je členem Avengers. Organizace Ten Rings (deset prstenů) je zločinecká organizace skutečného Mandarina (stejnojmenná postava se objevila v Iron Man 2, to však nebyl skutečný Mandarin). Právě organizace Ten Rings má stát za spoustou "náhod" v minulý filmech.

Hlavní roli ve filmu dostal seriálový herec Simu Liu, o režii se postaral Destin Daniel Cretton, který má za sebou několik kvalitních autorských filmů, scénář napsal zkušený Dave Callaham (Expendables: Postradatelní, Godzilla, Wonder Woman 1984).

Aktuálně je premiéra v českých kinech naplánovaná na 2. září 2021.