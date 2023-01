Shazam! Hněv bohů má nový epický trailer. Působí ale velmi zvláště

Komiksové filmy od DC se dlouhou dobu potýkají s problémy. Celá franšíza se dlouhé roky pokouší dohnat Marvel a moc se jí to nedaří. Už původní Liga spravedlnosti dostala nejdříve v roce 2017 první (a poměrně neúspěšnou) verzi, aby k velkému překvapení vznikla verze druhá, Liga spravedlnosti Zacka Snydera, daleko lepší a úspěšnější.

Už od té doby bylo jasné, že věci tak úplně nefungují a že vize budoucnosti nenaplní. Když loni přišel podprůměrný Black Adam, tak to znamenalo začátek konce „starého“ světa DC. Po oficiálním ohlášení návratu Henryho Cavilla do role Supermana následovalo vzápětí zrušení, neboť ve chvíli, kdy James Gunn a Peter Safran oficiálně převzali filmové studio DC hned začali vytvářet svou novou verzi tohoto vesmíru. Problém je, že nikdo neví, jaký bude.

Což je asi důvod, proč očekávaný Shazam! Hněv bohů v novém traileru působí zvláštně. Vytratil se humor prvního dílu i prvního traileru, překvapivě ukazuje velmi mnoho z celého děje – zkrátka vše je jinak.

Film Shazam! Hněv bohů měl mít premiéru už v létě 2022, ale kvůli slabé návštěvnosti kin po Covidu byla premiéra odložena. Nyní, když je jasné, že z původního světa DC nezůstane vůbec nic a film nebude mít asi žádnou návaznost na věci budoucí. A to letos mají mít premiéru ještě další dva filmy – The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom. Oba už jsou také delší dobu dotočené.

První Shazam! ukázal jako jeden z nejzábavnějších počinů DC z poslední doby, nelze se ubránit pocitu, že pokračování je pozici seriálu zrušeného uprostřed sezóny. Možná právě proto se filmové studio rozhodlo vypustit vážnější, epický trailer, tolik odlišný od prvního filmu. A o čem vlastně má film být? Hrdina a jeho rodina musí čelit ďábelským sestrám Kalypso a Hespera, které jsou dcery titána Atlase.

Shazam! Hněv bohů má oficiální premiéru v kinech 16.3.2023.