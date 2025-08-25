Shokz už není jen pro sportovce. Sluchátka OpenDots One se nosí jako šperk a sama poznají pravou a levou stranu

Značka Shokz je u nás známá hlavně svými sportovními sluchátky s kostním vedením zvuku, která si oblíbili především běžci i cyklisté. Ale teď přichází s modelem jiné konstrukce, který i svým designem míří lifestylovým směrem. OpenDots ONE se totiž už nehraje skrz lícní kosti, drobná sluchátka se připevní přímo na boltec ucha. Stejné řešení má například Bose či JBL.
Na první pohled působí OpenDots ONE jako šperk. Místo aby překážela v uchu, sedí z boku, dle výrobce o nich díky extrémně lehké konstrukci o hmotnosti pouhých 6,5 gramu po chvíli vůbec nebudete vědět. To je umožněno nově vyvinutým mechanismem JointArc, který využívá tenké flexibilní titanové slitiny. Sluchátka se jemně zaklesnou kolem ucha a to drží spolehlivě i při rychlém pohybu. Povrch je potažen měkkým silikonem, takže nic netlačí. Hlavní výhodou je právě otevřená konstrukce – slyšíte hudbu i hlas, ale zároveň zůstáváte v kontaktu s okolím.
Shokz slibuje, že otevřená konstrukce nebude znamenat ani kompromis ve zvuku. O to se stará technologie Bassphere, která kombinuje ozvučnici s měničem o průměru 11,7 mm. Výsledný zvuk má mít dynamiku a hloubku srovnatelnou s klasickými 16mm měniči.
Hudba má působit plněji, basy mají tělo a výšky nepůsobí ořezaně – což u otevřených sluchátek bývá slabina (zázraky však nečekejte). O prostor při poslechu filmů nebo her se postará Dolby Audio, známá technologie prostorového zvuku má zlepšit lokalizaci i hloubku scény. K tomu Shokz přidal technologii DirectPitch, která snižuje únik zvuku do okolí.
Výdrží OpenDots ONE nezklamou. Na jedno nabití zvládnou hrát až 10 hodin a s nabíjecím pouzdrem se dostanete na 40 hodin. Pouzdro podporuje bezdrátové nabíjení a nechybí ani rychlé dobíjení – 10 minut v pouzdře vystačí na zhruba dvě hodiny poslechu.
O připojení se u OpenDots ONE stará Bluetooth 5.4 s kodeky SBC a AAC, absence kodeků aptX HD či LDAC však jasně říká, že přes slibované kvality zvuku je cílem spíše běžný uživatel než náročný vyznavač jazzu či klasiky. Nechybí však praktická podpora funkce MultiPoint, tj. současného připojení telefonu a notebooku. Neobvyklou zajímavostí je, že sluchátka nemají pevně určené, které je pravé a levé – jednoduše si je nasadíte a elektronika to pozná sama.
Ovládání funguje dotykově, zajímavostí je možnost využití i takzvaných „pinch“ gest – tedy jemného stisknutí sluchátka mezi prsty. V aplikaci Shokz si navíc můžete ovládání přizpůsobit, přepínat čtyři ekvalizační režimy (Standard, Vocal, Bass a Private). Kvalitu hovorů zajišťuje čtveřice mikrofonů s podporou potlačení hluku pomocí AI.
Shokz tak přichází s produktem, který bude soupeřit především s podobně koncipovanými Bose Ultra Open Earbuds. Oproti nim však OpenDots ONE nabídnou nižší cenu, delší výdrž a podporu Dolby Audio. Oficiální cena je 4 990 Kč.
Novinka se tak stává nejmenšími a současně nejambicióznějšími sluchátky této dosud výhradně sportovní značky. Shokz zkrátka poprvé míří mimo atletické ovály a cyklostezky – OpenDots ONE jsou sluchátka, která si klidně vezmete i do města jako stylový doplněk.
Zdroj titulního obrázku, foto a videa: Shokz