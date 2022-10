Šílená noc se blíží v prvním traileru. Drsoň Santa trestá zlobivé zločince. Když nestačí dobré slovo, přichází kladivo

Možná si někdo vzpomíná na dva roky starý film Fatman, kde Mel Gibson hrál Santu, kterému šel po krku nájemný zabiják. Téma bylo dobré, ale zůstalo trestuhodně nedotažené. Nyní se chystá do kin další akční dáreček – film Šílená noc (v originále Violent Night). A vypadá dobře.

Především film režíruje Tommy Wirkola. Ano, to je ten nezbeda, který natočil vylepšenou pohádku Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic, dvojici hororových nacistických komedií Mrtvý sníh, nebo milé sci-fi 7 životů. Aby v tom nebyl sám, tak scénář napsala dvojice Patrick Casey, Josh Miller, která je podepsána také pod úspěšnou dvojicí filmů Ježek Sonic, či pod romantickým hororem Shotgun Wedding.

Hlavní roli Santy Clause dostal David Harbour, známý detektiv z Stranger Things, nový Hellboy, či Red Guardian z Black Widow. Děj filmu je vcelku jasný. Jsou Vánoce a skupina zločinců by ráda bohatou nadílku. A protože v Ježíška, Satana Klause a jiné létající kouzelné (po)tvory nevěří, tak si dáreček pod stromeček chtějí vyzvednout sami, a to z trezoru bohatého tatínka jedné dcerušky. Jenže netuší, že dcerunka dostala od táty praktický dáreček – vysílačku s přímou linkou na Santu Klause. A ten se ukáže jako charakter, neprchne se svými soby pryč, ale vezme kladivo a rozhodne se dobré způsoby zločincům natlouct do hlavy.

Na milou vánoční pohádku Šílená noc se můžete milé (velké) děti těšit už začátkem prosince, přesněji 8.12.2022 v kinech, kdy má film premiéru. Nezbývá než dodat – Ho Ho Hoooo.