Skoro polovina Čechů sleduje Netflix nebo jinou streamovací službu. Denně u nich stráví hodinu

Podle agentury Atmedia je v Česku 3,1 milionu lidí ve věku 15 až 69 let, kteří sledují placené streamovací služby alespoň několikrát do měsíce. Jde tak o 47 % Čechů v dané věkové skupině. Data vycházejí z dotazníkového průzkumu, kterého se zúčastnilo 4012 respondentů.

Počet diváků v prvním půlroce 2024 vzrostl o 300 tisíc oproti druhé polovině roku 2023, některé služby podle Atmedia nabraly i přes 200 tisíc diváků. Největší je u nás Netflix, který sledují dvě třetiny lidí. Za ním jsou bez konkrétního pořadí Max, Disney+, Voyo a Prima+, na něž se dívá mezi 17 a 36 % uživatelů. Jeden uživatel sleduje v průměru dvě služby a stráví s nimi hodinu a šest minut denně.

Oněch 3,1 milionu diváků ale neznamená, že tolik lidí si platí předplatné. Za tím číslem se schovají i ti, kteří využívají sdílené účty s někým jiným. Kolik přesně uživatelů používá sdílené účty, však Atmedia nezjišťovala.

Neznáme ani přesné počty předplatitelů, protože průzkumy se na to nezaměřují a samotný služby tato data nezveřejňují. Netflix publikuje jen data na úrovni regionů (Evropa, Střední Východ a Afrika, Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie a Pacifik). Disney+ a Max to rozděluji jen do dvou regionů (USA a Kanadu plus zbytek světa).

Trochu sdílnější jsou české služby. Voyo má 850 tisíc předplatitelů, jde však o souhrnné číslo pro Česku i Slovensko. Prima+ mám 161 tisíc platících diváků.