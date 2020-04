Skupina Radiohead nahrála na Youtube svůj živý koncert, můžete se zadarmo podívat

Nejen filmové satelitní kanály pro děti a dospělé jsou nyní zdarma, na Youtube v rámci karanténních opatření jsou k dispozici zdarma (a legálně) věci, které by se v jiné situaci na Youtube neobjevily.

Minulý týden skupina Radiohead nahrála na Youtube svůj živý koncert za Dublinu z roku 2000. Kvalita záznamu sice není nijak uchvacující, ale to hudebním fanouškům jistě vadit nebude.

Pokud patříte mezi muzikálové fanoušky, tak na kanálu The Shows Must Go On! se každý pátek zpřístupní muzikál Andrew Lloyd Webbera. Muzikál je dostupný 48 hodin, tedy přes víkend. Minulý víkend byl k dipozici Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, tento víkend to byl Jesus Christ Superstar.