Skvělý seriál Medvěda v nové třetí řadě zpomaluje. Bohužel až moc (recenze)

Plusy seriál i nadále lahodí očím skvělý soundtrack vynikající herecké výkony jedinečně ilustrované duševní boje Minusy poněkud rozvleklé tempo upřednostnění vedlejších postav na úkor hlavních prezentace je důležitější než samotný výtvor otevřený konec 6 /10

Po dvou úspěšných filmografických delikatesách s bohatým emočním kontextem přichází na Disney+ třetí chod v podobě deseti pestrých, ale také rozvláčných a netypicky lehce stravitelných epizod.

Seriál Medvěd si lidé zamilovali díky rychlému spádu událostí a věrnému vyobrazení práce v restauraci. Pro děj jsou klíčové především chybující postavy, u kterých se postupně odkrývá minulost, a každá svým tempem prochází určitou sebereflexí. Je to jedna z mála televizních show zabývající se do detailů potlačovaným traumatem, a to zůstává pravdou i v případě nové řady.

Kdo si počká, ten se dočká… že?

Zatímco první dvě řady vám pomohly zjistit, jak vysokou hladinu stresu může mít lidské tělo při pouhém sezení u televize, letošní řada otestuje hlavně vaši trpělivost.

Bude se totiž zabývat mnohými otázkami, které jste si kladli už v minulých dílech, ale přibudou i nové - jaké to jsou můžete vyčíst už ze samotné upoutávky. Seriál se zaměřuje o něco míň na vyprávění poutavého příběhu, spíš jde o umělecky stylizovanou cinefilní lahůdku, která se snaží zaujmout kamerovými úhly, montážemi doprovázenými skvělým hudebním podkresem a záběry na město Chicago jako takové.

Opět se objevují dvě epizody soustředěné čistě na jednu příběhovou linku, (jedna z nich s názvem “Napkins” je režisérská prvotina Ayo Edebiri, která hraje v seriálu šéfkuchařku Sydney Adamu) a obě vyčnívají svou upřímností. Storerovi se podařilo stejně jako dřív unikátním způsobem zachytit zkušenost, kterou si projde v životě mnoho lidí.

Tak trochu pořád v mrazáku

Celá třetí série je o pocitu, kdy se člověk nemůže hnout z místa a pořádně neví jak dál. To je stav, ve kterém se nachází prakticky všechny postavy, a proto příběh působí trochu monotónně a chybí mu přesah dosavadního dění. Také dialogy působí repetitivně a mnohdy nikam nevedou. I když je to samozřejmě záměr, jako divák jsem chvílemi přemýšlela, čím jsem si tohle zasloužila.

Seriál se pořád udržuje mimo jiné kategorie v i žánru komedie, tentokrát s pomocí několika nových postav, (které dle mého názoru nejsou ani zdaleka tak zajímavé, jak se původce scénáře domnívá) mezi kterými se objeví i nečekané cameo. Chladná reakce diváků na vpletení romantické linky do seriálu autora nijak neodradila od toho, aby jí přidal na významu.

Zatímco předtím se děj točil okolo nových začátků, teď se naopak zaměřuje na dopad předchozích událostí, ale i tak se objevuje několik klíčových momentů vedoucích ke změně dynamiky mezi postavami. Přebírá se hodně z předchozích dvou sérií, objevují se paralely, vrací se slovní přestřelky a to vše je provázeno nesčetným množstvím flashbacků.

Dezert až po jídle

Takže připravte se, že budete čekat… a čekat… a čekat… až nakonec zjistíte, že je konec a jste stále v jakémsi pocitu marného očekávání. Ten s vámi nejspíš zůstane do doby, než vyjde nová série. Tedy na závěr se nabízí otázka, bylo tohle nutné? Odpověď naneštěstí zní, ano. Seriál si tak zachovává autentičnost a i když vám servíruje ne zcela naplňující porci příběhu, je stejně důležitá pro vývoj postav, jako ty předchozí.

Jestli finální scéna napovídá, v jakém duchu se bude nést další řada (jak tomu bylo u letošní), nemusíte mít obavy, že se stanete příští rok svědky něčeho podobného - vše napovídá tomu, že se to v příští sezóně vrátí do starých kolejí, a příběh se konečně rozjede.

Medvěd