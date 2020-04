Skvělý Sonos Beam, a také One a One SL nyní pořídíte oficiálně ve slevě

Sonos patří dlouhá léta k průkopníkům multiroom systémů, nicméně u nás nebyl přeci jen moc známý. V minulém roce ale do nabídky přidal skvělý soundbar Sonos Beam (umí totiž skvěle jak filmy, tak hudbu), systém se objevil i v reproduktorech Ikea, zkrátka konečně se firma probrala a udělala korky, aby se s ní i méně informovaní mohli seznámit. A pokračuje v tom.

Nově mezinárodně (ve všech státech) poskytuje slevu na Sonos Beam a reproduktory One a One SL. Slevy však najdete nejen na firemním webu, ale také ji poskytují všechny obchody (Alza a další nevyjímaje).

Slevy jsou od 1 000 Kč až po 1 200 Kč, takže soundbar Sonos Beam se dá pořídit za 10 990 Kč (místo 11 990 Kč, což je sleva 8 %), pro někoho ale zajímavěji určitě budou působit slevy na Sonos One, takže stojí 4 990 Kč (místo 5 990, čili sleva je 17 %).

Ještě zajímavěji je na tom Sonos One SL, který se dá nyní pořídit za 3 990 Kč (místo 5 190 Kč, takže sleva je 23 %). One SL je stejný jako One, ale nemá Amazon Alexa, takže pokud vám jde hlavně o zvuk, nebo chcete výborné surroudové bedýnky k Beamu, máte možnost.

