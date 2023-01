SkyShowtime v Česku odstartuje 14. února. Bude levnější než Netflix, HBO Max i Disney+

Už za dva týdny do Česka vstoupí další globální streamovací služba. SkyShowtime kombinující katalogy mediální gigantů NBCUniversal a Paramount se bude opírat také o obsah třetích stran. Přestěhují se tam i některé seriály (včetně českých) z HBO Max.

Hlavní značkami SkyShowtime jsou:

Filmy: Jurský park/svět, Star Trek, Rychle a zběsile, Mission: Impossible, Transformers, Top Gun, Mimoni, Já padouch, Čelisti, ET, Návrat do budoucnosti, Forrest Gump, Tomb Raider, Kmotr

Jurský park/svět, Star Trek, Rychle a zběsile, Mission: Impossible, Transformers, Top Gun, Mimoni, Já padouch, Čelisti, ET, Návrat do budoucnosti, Forrest Gump, Tomb Raider, Kmotr Seriály: CSI, NCIS, Havaj 5-0, Zákon a pořádek, Dr. House, Halo, Yellowstone, Dexter, Downton Abbey

Hned při startu 14. února nabídne povedené loňské tituly Top Gun: Maverick, The Nortman, Downton Abbey: A New Era, Ray Donovan: The Movie, The Bad Guys, Tulsa King nebo třeba Halo. SkyShowtime slibuje tisíce hodin zábavy, u všech videí by měla být česká lokalizace formou titulků, dabing ale pravidlem není.

Služba bude stát 179 Kč měsíčně a nabídne pouze jediný tarif. Na každém účtu může být až 5 zvláštních profilů a podporuje streamování až na třech zařízeních současně. Po technické stránce služba slibuje jen rozlišení 1080p a zvuk v Dolby Digital 5.1. Žádné 4K a Atmos.

SkyShowtime bude fungovat na webu, iOS, Androidu, Apple TV, Android/Google TV nebo webOS od LG. Majitelé zařízení od Samsungu mají (snad jen zatím) smůlu.

Oněch 179 Kč je méně, než kolik si účtují hlavní konkurenti. Netflix stojí 199 až 319 Kč, HBO Max, Apple TV+ a Disney+ jsou standardně za 199 Kč. Citelně levnější je jen Amazon Prime Video za 79 Kč měsíčně.

V mezinárodním srování ale český tarif SkyShowtime patří k těm nejdražším. Ve stejný den odstartuje i na Slovensku, v Albánii, Kosovu a Severní Makedonii za

5,99 eura (143 Kč). V Rumunsku bude služba dostupná za 3,99 eura (95 Kč). V Maďarsku zaplatí 1999 forintů (122 Kč) a v Polsku 25 zlotých (126 Kč). Kvůli silné koruně zaplatí celá eurozóna méně než my, SkyShowtime mají dráž jenž Dánové, kde stojí 69 tamních korun (221 Kč).