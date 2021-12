SledovaniTV má nejvýkonnější set-top-box. Jak vypadá IPTV na sklonku roku 2021?

Věděli jste, že letos slavíme už patnácté výročí IPTV v Česku? Tak hluboko totiž sahá historie O2 TV, která u nás v roce 2006 jako první svého druhu nabídla sledování televize skrze internetovou přípojku včetně videopůjčovny.

Nutno podotknout, že to tehdy ale byla úplně jiná služba než dnes. Většímu rozšíření bránilo obecně pomalé připojení a z dnešního úhlu pohledu i zastaralé technologie. Vždyť i takový YouTube existoval teprve rok a svět ještě neznal ani slovíčko iPhone.

IPTV nabouralo představy o klasické lineární televizi

V každém případě, IPTV v následujících letech nabídla kousky, kterým už dnes klasické pozemní digitální vysílání nemůže vůbec konkurovat. Technologie totiž zcela ruší princip lineární televize, která vysílá právě teď a nikdy jindy.



Operátor všechny kanály neustále nahrává, a tak může z nepřeberného množství pořadů vytvářet tematické výběry

Poskytovatel IPTV naopak každý z kanálů nepřetržitě nahrává na svých serverech, a tak můžete pořad kdykoliv pozastavit, vrátit se zpět, přeskakovat otravné reklamní bloky, anebo dohledat epizodu oblíbeného seriálu, která běžela třeba někdy ve tři ráno.

Tento přístup zcela změnil pravidla hry a dal život novým typům UX. Mnohé IPTV tak dnes svým vzhledem připomínají spíše Netflix a časová osa s programem pořadů je tak trochu na vedlejší koleji.

IPTV se zbavilo řetězů a zrodilo se OTT TV

Jedním z předělů televize po internetu se stal rok 2014, kdy se z mnoha IPTV stalo OTT TV. Zatímco do té doby jste ke sledování potřebovali set-top-box a technologie povětšinou fungovala jen v síti stejného operátora, Over the Top TV se těchto nesmyslných okovů zbavila a stala se ve své podstatě naprosto běžnou internetovou aplikací jako YouTube, kterou můžete sledovat na televizoru, na počítači, na mobilu, a hlavně kdekoliv v Česku a mnohdy i v evropském zahraničí.



SledovaniTV na mobilu

V roce 2014 se tak na scéně vedle O2 TV objevilo O2 TV Go, UPC spustilo Horizon Go, no a vedle těchto a dalších Go se vyrojila armáda tehdy ještě relativně malých poskytovatelů internetové televize, kteří nebyli svázaní s žádným podobným hegemonem.

Mnohé brněnské domácnosti ovládl Netbox a jeho televize Kuki a na desítky regionálních a metropolitních ISPů se zase soustředilo SledovaniTV.

Více než 600 partnerských operátorů

Tak, střih, přesuňme se do současnosti. Dnes jsou na trhu v podstatě desítky různých forem televizí přes internet. O své slovo se hlásí Lepší.TV a vlastní internetové verze v mezidobí spustili i někteří operátoři, kteří se původně soustředili výhradně na satelitní příjem.

My dnes ale zůstaneme právě u SledovaniTV, jehož síť partnerských internetových providerů se za těch dalších sedm let nafoukla na více než 600, a firma z brněnského technologického parku tak dnes patří k největším poskytovatelům televize přes internet v Česku.

Jak už jsme si ale řekli výše, většina současných IPTV jede v režimu OTT TV a SledovaniTV není výjimkou, čili ji spustíte v podstatě v jakékoliv síti.

Široka podpora chytrých televizorů a krabiček

A také ji spustíte prakticky na jakémkoliv chytrém zařízení. Služba je k dispozici ve webovém prohlížeči na velkých PC a laptopech, v mobilních aplikacích pro Android a iOS, no a pak je tu celý zástup podporovaných televizorů.



Pokud je to chytré, tak to tam poběží

Poběží proto na chytrých obrazovkách Samsung, LG, Panasonic, HiSense, Vestel, dále na všech televizorech a televizních krabičkách s operačním systémem Android TV, no a ve výčtu samozřejmě nechybějí ani AppleTV a v našich končinách už přece jen exotičtější Fire TV od Amazonu a RokuTV.

Nový Media box zvládne i Netflix ve 4K s Dolby Atmos

SledovaniTV prodává i samostatný set-top-box s dvorní platformou Android TV. Říkají mu media box, a jelikož zrovna představili nový model, nechali jsme si jej poslat do redakce. V brandovaném obalu nám dorazil Homatics Box R 4K s Android TV 10 a dostatečným výkonem nejen pro IPTV, ale i pro Netflix ve 4K a prostorovým zvukem včetně Dolby Atmos.



Na ovladači nechybějí tlačítka oblíbených multimediálních aplikaci a také hlasové ovládání

Krabička je vybavená jak 100Mb ethernetovým rozhraním, tak Wi-Fi a Bluetooth, které používá i kombinovaný dálkový ovladač. S ostatní elektronikou, proto může komunikovat pomocí IR a s vlastní základnou pak rádiově bez potřeby přímé viditelnosti. HDMI CEC je samozřejmostí, takže krabičce můžete dávat povely i skrze televizor a jeho dálkový ovladač.



Nastavení ovládání pomocí IR, HDMI CEC a párování téměř čehokoliv pomocí Bluetooth

A jelikož je to Android TV, na ovladači samozřejmě nechybí ani tlačítko pro aktivaci hlasového asistenta Googlu a napojení do chytré domácnosti Home. Účet na Googlu tedy bude nutností, po základním nastavení totiž na obrazovce vyskočí čistý operační systém s Play Storem. Teprve z něj je třeba stáhnout aplikaci SledovaniTV.

Kolik to vlastně stojí? Sledování TV prodává nové zařízení v balíčku Media box s Android TV za 2 490 Kč. V ceně je samotný Homatics Box R 4K a předplacené dva měsíce balíčku Standard se 142 televizními kanály. Samostatné zařízení pak nabízejí i další prodejci. Třeba i4wifi.

Hromada USB portů a integrovaný Chromecast

Homatics Box R 4K je vybavený čtyřmi jádry ARM Cortex-A55 taktovanými na 2 GHz, 16 GB flashové paměti, 2 GB RAM a grafikou Mali. Stačí to pro všechny běžné aplikace a i systém reaguje svižně, pokud tedy nezačnete instalovat z Play Storu deset programů naráz. Jelikož je krabička vybavená Bluetooth, můžete s ní spárovat třeba herní ovladač a ze Storu stáhnout i nějakou tu jednodušší hru. Dá to levou zadní.



Bezdrátovou konektivitu Wi-Fi a Bluetooth doplňuje ještě zásoba USB a HDMI 2.1

Co se konektivity týče, pro připojení obrazu a zvuku slouží HDMI 2.1 (HDCP 2.2), nechybí ale ani starší optický S/PDIF a AV výstup. Vše funguje na první dobrou, když jsem tedy skrze HDMI připojil svoji soustavu televizoru a soundbaru, Netflix mi rovnou nabídl přehrávání v Dolby Atmos.

Nakonec nechybí ani trojice USB (USB 2.0, USB 3.0, USB-C) a slot na MicroSD, takže lze ke krabičce připojit malou flešku nebo klidně 1TB disk/SSD, ze Storu nainstalovat VLC s podporou vícekanálového zvuku nebo KODI a Box R 4K se promění v kompletní domácí kino okořeněné napojením do chytré domácnosti Googlu.



USB můžete použít pro připojení velkého úložiště

Každé zařízení s Android TV zároveň obsahuje virtuální Chromecast, takže můžete skrze krabičku na televizor castovat zvuk i obraz z Chromu na velkém počítači, anebo to samé z mobilu s Androidem.



Díky integrovanému Chromecastu si mohu skrze krabičku přehrát na televizoru třeba starší pořad z archivu iVysílání České televize

Nabušený set-top-box

Suma sumárum, SledovaniTV zvolilo za referenční set-top-box zařízení, které je dostatečně naddimenzované a svými možnostmi hravě překonává drtivou většinu STB, které nabízejí ostatní poskytovatelé IPTV. Osobně jako domácí multimediální základnu používám zlatý standard v podobě Nvidia Shield TV, krabička mě ale velmi příjemně překvapila.

Asphalt 8 na Box R 4K:

Po připojení běžného gamepadu skrze USB nebo Bluetooth zvládla prakticky všechny obvyklé hry pro Android TV včetně sportovního Asphalt a dalších trháků od Gameloftu.

Bez jediné překážky se krabička také automaticky zapojila do mé chytré domácnosti Google Home a záhy jsem ji našel ve stejnojmenné aplikaci pro Android.



Napojení Box R 4K v aplikaci chytré domácnosti Google Home

Pokud Box R 4K hravě zvládne Netflix ve 4K, hry, přehrávání ve VLC a Kodi, asi nebude překvapení, že streamování běžných tuzemských televizních kanálů v aplikaci SledovaniTV už bude jen drobnost.

Televize v H.265

Mimochodem, firma patřila už před lety k průkopníkům streamování ve formátu H.265 (HEVC), který je sice výpočetně náročnější, ale také datově o něco úspornější než H.264, takže méně zatěžuje internetovou linku. V pokročilé konfiguraci přehrávací aplikace si můžete mezi oběma formáty snadno vybrat.



Volba streamovacího formátu

Namísto televizního programu televizní portál

Jak už jsme si řekli v úvodu, nástup IPTV a OTT TV zcela naboural představy o tom, jak má vypadat televizní přijímač. Zatímco digitální terestrická televize DVB-T se za ty roky z hlediska interaktivity s divákem zmohla jen na ono červené tlačítko a technologii HbbTV, která zpřístupní třeba televizní archiv České televize skrze internet, IPTV zbourala celou linearitu až do základů.



Prostředí systému Android TV a list s nejsledovanějšími televizními pořady

Dnes to jde vidět na většině televizních aplikací, jejichž úvodní obrazovka už nespustí výchozí televizní kanál č. 1, nebo třeba televizní program EPG, ale spíše portál, který připomíná Netflix. Právě jím a jeho způsobem zobrazení pořadů se inspirovali i designéři SledovaniTV.

Vypadá to jako Netflix

Na domácí obrazovce tak uvidíte pás s oblíbenými kanály a velkými náhledy jednotlivých pořadů, které na nich právě běží. Jen o krok níže se zobrazí pás karet nejsledovanějších pořadů, ještě níže pás s pořady, které jste začali přehrávat, ale ještě jste je nedokončili, no a ještě níže tipy Nenechte si ujít a tematické výběry, které se vzhledem k aktuálnímu datu věnují primárně Vánocům. Takže pohádky, vánoční filmy, komedie, seriály…



SledovaniTV a domácí obrazovka

Zdrojem toho všeho je přitom stále klasická lineární televize. Operátor IPTV ji pouze nahrává na svých serverech, třídí jednotlivé pořady, doplňuje k nim popisky a fotografie, takže výsledek vypadá spíše jako filmotéka Netflixu nebo Amazonu.



Tematické pásy jako na Netflixu

Tomu všemu nakonec vévodí v levém horním rohu velká lupa vyhledávače, kterou opět můžete použít s hlasovým zadáváním, takže když řeknu „piráti z karibiku,“ zobrazí se…

Hlasové vyhledávání:

Díky Bluetooth můžete s krabičkou spárovat i bezdrátovou myš a klávesnici pro snazší zadávání, no a díky napojení do chytré domácnosti Googlu

Běželo na těch desítkách kanálů něco zajímavého?

Vždycky si vzpomenu na 90. léta a naši motorizovanou parabolu na střeše rodinného domů. Díky jejímu natáčení jsme sice mohli zachytit dvě stovky televizních kanálů počínaje ČT 1 a konče arabským světem, v praxi to ale bylo k ničemu, naše arabština, italština a španělština totiž nebyla úplně nejlepší.

A i kdyby byly všechny kanály v češtině, stejně by nám to bylo k ničemu, nikdy bychom se totiž v jejich nabídce nevyznali. Internetový příjem všechny tyto ergonomické neduhy řeší sám o sobě, a tak se snaží z nepřeberné nabídky mnoha desítek kanálů sám vybrat to nejpodstatnější.

Nahrává se na serveru, nikoliv u vás doma

Klasický televizní program nabízí aplikace až na čtvrté pozici a oproti EPG z lineárního digitálního pozemního příjmu se opět liší v tom, že se můžete posunout zpět na předchozí pořad a opět jej spustit. Anebo právě běžící pořad spustit od začátku, což je dnes už v mnoha domácnostech rutina, protože když jej začnete přehrávat třeba s půlhodinovým zpožděním, snadno přeskočíte reklamní bloky.

Pohled na kanály, klasický televizní program a snadné přecházení mezi dny, pokud potřebujete vyhledat starší pořad

Jakýkoliv pořad z programu včetně těch z minulosti nakonec můžete nahrát. Kurzíva je na místě, operátor totiž všechny pořady nahraje tak jako tak a ty minulé má uložené v datacentru. Nahráním mu tedy jen sdělíme, že nám má tento pořád umístit do knihovničky.



Knihovna nahraných pořadů

Díky tomu bude nahrávka přístupná opět ze všech zařízení, na kterých se připojíte ke svému účtu, no a pro operátory je to jedna z možností monetizace samotné služby a odlišení se od konkurence. To v praxi znamená, že se mohou různé tarify lišit třeba v tom, kolik paměti v minutách na tyto nahrávky dostanete a jak dlouho je bude operátor držet.



Detail pořadu a samotný přehrávač

Právě dočasnost nahrávek je jedna z mála nepříjemností IPTV v rodinách, kde jsou zvyklí na to, že si na starém set-top-boxu s plotnovým diskem nahráli pohádky pro děti a měli je tam už navždy.

Chybí snad jen to HbbTV

Druhou nevýhodou současného IPTV je fakt, že se zatím nejedná o žádný televizní standard. Stručně řečeno, každý přijímač DVB-T se přinejmenším v základních funkcích chová identicky, protože DVB-T je technická norma.

SledovaniTV na Box R 4K:

IPTV ve formě aplikace je však něco jiného – mohou se navzájem technologicky i pojetím diametrálně lišit, a tak to při pokusu o vzájemné fungování obou svět zatím skřípe. Typickým příkladem může být opět ono červené tlačítko a HbbTV, které pochopitelně není v IPTV dostupné, protože to je funkce televizoru a systému digitální televize.

Na stranu druhou, HbbTV samo o sobě je ve své podstatě HTML/XML/video obsah přenášený přes internet, a tak se jednou snad dočkáme, že bude i tento nadstandardní obsah včetně internetových archivů televizních stanic dostupný i v aplikacích a set-top-boxech poskytovatelů internetového televizního příjmu.