SledovaniTV v červenci nabízí Eurosport zdarma. Tour de France a Wimbledon tak můžou sledovat všichni zájemci

SledovaniTV má nejvýkonnější set-top-box. Jak vypadá IPTV na sklonku roku 2021?

** Letos je to 15 let od první IPTV v Česku ** V průběhu let se jedním z lídrů stalo SledovaniTV ** Teď představilo nový set-top-box. Zvládne 4K i hry