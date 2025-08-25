Sluchátka i módní doplněk. „Náušnice“ JBL Soundgear Clips slibují spoustu basů i dokonalý přehled o okolí

JBL rozšiřuje nabídku o nová sluchátka Soundgear Clips, která kombinují firemní zvukovou technologii s netradičním designem. Jde o lehké „earclipy“, které se připnou na boltec ucha a nezakrývají zvukovod.
S podobnou konstrukcí přišel jako první americký Bose s velmi povedeným modelem Ultra Open Earbuds, se svojí verzí však přicházejí i další výrobci. O rostoucí oblíbenosti zcela otevřené konstrukce si všímají i další výrobci, stále častěji nabízí různě varianty, ostatně o tom jsme nedávno psali.
Začátkem léta JBL už přidalo jeden otevřený sportovní model s názvem Endurance Zone, který rovněž neizoluje od okolí a přitom slibuje výrazný basový zvuk. Novinka Soundgear Clips se více zaměřuje na styl a design, přesto si má zachovat typický „JBL sound“.
Sluchátka využívají technologii JBL OpenSound s vedením zvuku vzduchem (air conduction) a speciální tvar SonicArc, který usměrňuje zvuk přímo k uchu a zároveň minimalizuje jeho únik. O basový základ se stará 11mm dynamický měnič doplněný algoritmem Adaptive Bass Boost, jenž přidává hloubku zejména u moderní hudby. Frekvenční rozsah je standardních 20 Hz až 20 000 Hz, maximální hladina hlasitosti je limitována na 88 dB, což má zabránit zkreslení i poškození sluchu (kdybyste chtěli přehlušit hlasité zvuky okolí).
Při telefonování přichází ke slovu čtyři mikrofony, jejichž signál zpracovává AI algoritmus pro potlačení hluku okolí. JBL slibuje srozumitelné hovory i v rušném prostředí nebo větru. Podle způsobu nasazení lze v aplikaci JBL Headphones zvolit využití jednoho či dvou směrových mikrofonů.
Konstrukce je lehká a pohodlná. Jedna klipsa váží 6,5 g (celkem 13 g), nabíjecí pouzdro přidává 39,7 g. Tělo je potažené měkkým pružným materiálem s paměťovým drátkem, takže by nemělo tlačit ani při celodenním nošení. Odolnost IP54 zajišťuje ochranu proti dešti i prachu, takže Soundgear Clips lze využít i při sportu.
Výdrž na jedno nabití činí až 8 hodin, další tři plná dobití dodá pouzdro, dohromady tedy až 32 hodin. Funkce rychlého nabíjení zajistí za 10 minut energie na další 3 hodiny, úplné nabití trvá přibližně dvě hodiny.
Bezdrátové připojení zajišťuje Bluetooth 5.4. Díky funkci Google Fast Pair se sluchátka okamžitě spárují s Androidem a podporují multipoint – tedy připojení ke dvěma zařízením současně. Aplikace JBL Headphones umožňuje nejen nastavení ovládacích gest, ale také výběr ze šesti přednastavených ekvalizérů nebo úpravu zvuku prostřednictvím plně nastavitelného 10pásmového EQ.
Na trh se JBL Soundgear Clips dostanou v pěti barevných variantách s průsvitným provedením. Výrobce cílí nejen na technické nadšence, ale také na ty, kdo chtějí, aby sluchátka fungovala zároveň jako stylový doplněk. Oficiální cena má být 129,99 eur (v ČR odhadem 3 190 Kč), v obchodech se novinka objeví na podzim 2025.
Zdroj, video: JBL