Velké srovnání sluchátek vhodných pro cyklistiku. Pro audioknihy a podcasty při jízdě na kole

Hodně jezdím na kole. Napadlo mě, že by nebylo špatné využít hodiny strávené v sedle ještě jinak. Něco při tom poslouchat. Zejména audioknihy, podcasty a jiné mluvené slovo – s hudbou tolik nepočítám. Potřebuji zkrátka sluchátka na kolo.

Sluchátka na kolo? To je ale nebezpečné, potřebuji přece neustále slyšet, co se kolem mě děje. Proto jsem hned od začátku nastavil nepřekročitelnou podmínku: Potřebuji taková sluchátka, která mě neoddělí od okolí. Chci slyšet úplně všechno jako bez nich – a k tomu potom jen ještě něco do uší navíc.

To znamená, že okamžitě vypadly všechny špunty s aktivním ANC, které okolní hluk tlumí. A nejen ony. Trval jsem na tom, že nechci nic, co brání vstupu zvukových vln do ucha. Takže jsem rovnou škrtl veškeré špunty, které se zastrčí do zvukovodu, i pecky, které ho blokují. Vlastně šla pryč většina sportovních sluchátek. (Obrázek nahoře berte jen jako vtípek.)

Zbylo vůbec ještě něco? Speciality: zvláštní sluchátka, která přenášejí zvuk přes lícní kosti, a podivné „pecky s dírou“, kterým jsem nedával vůbec šanci, a přitom překvapily. Malý test se postupně rozrostl a důkladně jsem vyzkoušel téměř všechno, co se v této kategorii dá pořídit.

Už titulek článku vzbudil větší rozruch, než jsem čekal. I když všechno v článku dále popisuji, raději ještě tady na začátku: S tímto typem sluchátek slyšíte z okolí úplně všechno, jako byste je neměli. Jen vám k tomu ještě někdo tiše mluví do hlavy, podobně jako by stál vedle vás. (Pro srovnání: když si sednete do auta a zavřete dveře, oproti tomuto neslyšíte nic; a nemusíte ani pouštět rádio.)

Nechci hudbu jako z tranzistoráku

Nakonec jsem vedle mluveného slova zkoušel dát šanci i hudbě, ale brzy pochopil, že tudy cesta nevede. S takhle úplně otevřenými sluchátky to při jízdě na kole nepůjde. I když se výrobci snaží a chlubí, jak se jim s novými modely povedlo dosáhnout ještě hlubších basových tónů, při jízdě v hluku je stejně výsledkem tranzistoráček – hudba se středními a vysokými frekvencemi bez spodků.

To mě nebaví. Jsem zvyklý na celkem kvalitní sluchátka, kde mě ANC odstřihne od okolí; na poslech v klidu, který dovolí zaznít všem frekvencím zespodu až nahoru. Když část pásma chybí, a zrovna ta basová, taková hudba mě spíš obtěžuje. Nehledám hudební kulisu.



Takhle vypadají sluchátka s vedením zvuku přes lícní kosti, která nijak neblokují uši. Zde konkrétně od Philipsu, tento model jsem také vyzkoušel

Zkusil jsem i jiné styly, které běžně neposlouchám, třeba playlist pro cyklisty s taneční rytmickou hudbou pro frekvenční šlapání. Bylo to trochu lepší než u hudebních stylů, které jsou mi vlastní, ale pořád kvalitativně nedostatečné.

Ne, hudbu na kole nechci, zůstávám u mluveného slova. Tam chybějící nízké frekvence vůbec nevadí, spíš se dokonce hodí.

Cyklistika je kupodivu hlasitý sport

Při jízdě na kole není ticho. Záleží na rychlosti, na síle proudění vzduchu kolem hlavy a uší. Hluk začnete silněji vnímat už kolem rychlosti nad 20 km/h a před třicítkou se začíná rychle blížit hranice, kterou už sluchátky nepřehlušíte. Ani nechcete přehlušit, protože potom by mohlo hrozit poškození sluchu.

Do toho přidejte auta, která vás předjíždějí, hluk města a jiné dopravy, různých strojů v okolí. A hlavně vítr. V polovině případů bude foukat proti vám a jeho rychlost se sečte s rychlostí kola. O moc lepší to ale není ani tehdy, když vane z boku.

S tímto vším si sluchátka při jízdě na kole musí poradit. Ale ne tak, abyste okolní hluk neslyšeli, moje úvodní podmínka stále platí. Jen aby bylo rozumět hlasu, který posloucháte. Okolí potom samozřejmě slyšíte méně, než kdybyste sluchátka vůbec neměli. Ale hlas nemusí křičet, stačí aby byl zřetelně slyšitelný.

Rychle si taky zvyknete na to, že poslech budete vypínat. Po tlačítku stop sahám na začátku každého většího klesání. U čtyřicítky-padesátky je hluk už stejně tak vysoký, že ve sluchátkách s rozumně nastavenou hlasitostí nic neslyšíte. Podobné je to třeba i v silném městském provozu, který také bývá hlasitý.

U hudby by chvilkový výpadek ničemu nevadil, ale u audioknih a podobných zdrojů přijdete o děj. Speciální přehrávače v mobilech sice nabízejí možnost vrátit se podržením tlačítka hlasitosti o kousek zpět, na kole to ale nechci dělat, jednodušší je sluchátka na chvilku vypnout. A zase zapnout, až pojedu po rovině nebo pomaleji do kopců.

Ovládání i v rukavicích, s brýlemi a přilbou

Je důležité, aby se sluchátka dobře ovládala za jízdy. Navíc to musí jít i v rukavicích, které mohou být docela silné, protože se nejezdí jen v létě.

Sluchátka musí mít dobře přístupné tlačítko pro zapnutí a zastavení přehrávání i tlačítka pro změnu hlasitosti. Budete je často používat. Připojení je samozřejmě přes Bluetooth k mobilu skrytému v kapse nebo brašně. S kabelem se dnes už nepočítá.



Sluchátka musí být použitelná s nasazenou cyklistickou přilbou. U modelů se zadním mostem komplikují ovládání pásky po stranách (hlavně ten zadní) a stahovací mechanismus v zátylku

Sluchátka také musí vydržet, když se člověk bude potit. Musí počítat s nasazenými brýlemi, s cyklistickou přilbou a jejím stahovacím mechanismem vzadu a s pásky, které vedou k přezce pod bradou. Sluchátka musí mít jisté uchycení, aby nevypadla, protože na kole to občas dost drncá.

Po dvou měsících a dvou tisících kilometrech jsem si vybral

Na dalších listech článku se podrobně rozepíšu o sluchátkách, která splnila moje kritéria a na kole se s nimi dalo fungovat. S většinou modelů jsem najel stovky kilometrů v různém prostředí, pro porovnání zkoušel různé nahrávky. Jeden z modelů přesně splnil mé představy.

Zkusil jsem – a v článku podrobně popíšu – také jízdu se špuntovým ANC sluchátkem v jednom uchu. Známí mi to doporučovali jako alternativu. Několik dalších modelů jsem z podrobného testu vyřadil kvůli tomu, že nesplnily mé podmínky nebo mi třeba neseděly dobře na hlavě. V článku je ale také zmíním.

Sluchátka jsem netestoval při běhu ani jiných sportech, v tomto článku jde výhradně o cyklistiku. Jak už jsem naznačil, příliš jsem se nesoustředil na přehrávání hudby. Zkusil jsem to pokaždé jen na chvíli a pokaždé si potvrdil, že tohle není pro mě. Neprověřil jsem ani telefonování. Při jízdě kvůli hluku nepřipadá v úvahu a při zastavení je mi bližší vzít do ruky telefon a mluvit s mikrofonem přímo před pusou.