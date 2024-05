Sluchátka Sonos Ace jdou proti Applu a Bose, ale slibují více. Precizní prostorový zvuk přesně dle vaší místnosti

O sluchátkách Sonos se už mluví několik let, nyní jsme se konečně dočkali. Celý název novinky je Sonos Ace. Výrobce slibuje pohodlí a zároveň „poskytnou zvuk s nejvyšší věrností a převratný zážitek z domácího kina“.

Důležité je, že prémiovou a odolnou konstrukcí půjdou přímo proti Apple AirPods Max; tomu odpovídá nejen luxusní design a prémiové materiály. Vzhledem působí jako kombinace Sony WH-1000XM5 a Apple, s tím, že druhý jmenovaný je inspiroval materiály, což přináší vyšší hmotnost 312 gramů (a právě tu majitelé AirPods Max nevíce kritizují). Oficiální cena je 12 490 Kč a bude se prodávat v bílé a černé variantě.

V této třídě je účinné aktivní potlačení zvuku naprostou samozřejmostí a zde samozřejmě nechybí, včetně režimu příposlechu okolí. Pro běžné bezdrátové připojení využívají Bluetooth 5.4 a podporují kodeky aptX Adaptive i Lossless a Apple Lossless. A také je zde Multipoint, tedy připojení dvou zařízení současně.

Důležité je, že se přes USB-C nejen dobíjejí (výdrž je 30 hodin), ale také připojují. K sluchátkům dostanete kabely USB-C/USB-C a USB-C/jack 3,5 mm. Oba lze použít pro přímý přenos zvuku ze zařízení, tedy v nejvyšší možné kvalitě. A to jak z PC, ze zařízení Apple, tak s například s Androidem. Nebo z jakéhokoliv Hi-Fi systému.



Přes USB-C lze jednoduše propojit sluchátka s tabletem od Apple

Sluchátka mají dynamické sledování polohy hlavy a podporu prostorového zvuku (Spatial Audio). Důležitá je integrace do systému Sonos a podpora Dolby Atmos. Sluchátka Sonos Ace umí přepnout prostorový zvuk ze soundbaru do sluchátek – a to se vším všudy. Při spuštění přenesou zvuk ze soundbaru Arc do sluchátek. V budoucnu si přes funkci TrueCinema do sluchátek naposloucháte zvuk vašeho soundbaru pro vaši poslechovou místnost a dostanete „osobní prostorový zvuk Dolby Atmos přesně tak, jak jste na něj zvyklí“.

Teoreticky byste měli tedy dostat stejný zvuk, jaký zní z vašeho Arcu, pouze nebudete nikoho rušit. A samozřejmě díky sledování polohy hlavy (ve 3 osách) zůstane zvuk „přikovaný“ k televizní obrazovce i když otočíte hlavu. Co se kvality zvuku týče, byť to není uvedeno ve specifikacích, mají v tomto režimu sluchátka mají využívat Wi-Fi, což přinese nulové zpoždění, ale také sníží výdrž baterie na jedno nabití. O kolik není známo, to se uvidí až v praxi. Pro bezdrátový poslech hudby se už Wi-Fi nepoužije, pouze Bluetooth.



Pro plné využití sluchátek potřebujete soundbar Sonos Arc

Pro přepnutí zvuku ze soundbaru do sluchátek stačí stisknout jediné tlačítko, pro plné využití je ale potřeba soundbar Sonos Arc, nebo Arc SL. V budoucnu přibude podpora soundbarů Beam (Gen 1+2) a Ray. Daná funkce je tedy vázána na soundbar Sonos. Pouze s TV zkrátka dostanete pouze „běžný“ zvuk přes Bluetooth.

Z dalších funkcí je zde senzor nasazení sluchátek s automatickou pauzou a spuštěním po nasazení. Potěší jasné odlišení pravé a levé strany. Pro hovory i potlačení hluku je zde celkem šest integrovaných mikrofonů s potlačením větru při hovorech.



Dynamický měnič je 40mm, mušle jsou zevnitř barevně odlišené a nechybí ani senzor nasazení sluchátek

Sluchátka samotná Sonos vyvíjel tři roky. Patrick Spence, generální ředitel společnosti Sonos uvedení novinky tomu řekl. „Sonos Ace využívá všeho, co jsme doposud jsme se za dvě desetiletí jako lídr v oblasti audia naučili, abychom přinesli ohromující zvuk, elegantní design a dlouhodobě pohodlí do jedné z největších a nejoblíbenějších audio kategorií na světě.“

Náušníky má Sonos Ace z paměťové pěny a veganské kůže, zatímco hlavový most a náušníky mají pružné uchycení pro úpravu velikosti a úhlu. To má vytvářet „dokonalé akustické těsnění“, aniž by docházelo k zachytávání vlasů. Náušníky se navíc dají snadno vyměnit. Pro ovládání se pak využívají hmatová tlačítka. Pro uložení nesmí chybět pevné pouzdro, sluchátka samotná nejsou totiž skládací.

Celkově Sonos Ace budou univerzální prémiová sluchátka jak pro poslech hudby, tak pro sledování filmů z jakéhokoliv televizoru připojením přes Bluetooth. S tím, že pokud máte doma Arc, tak si užijete prostorový Dolby Atmos s TrueCinema. Díky fyzickému připojení přes digitální USB-C, či analogový Jack 3,5 je klidně využijí i hráči vyžadující nulové zpoždění.

Sluchátka samozřejmě budeme testovat, takže pak se podělíme o naše dojmy a poznatky z praxe, jak vše reálně funguje a jak Ace zní v rámci systému Sonos, tak bez něj.