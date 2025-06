Sluchátka Sonos Ace konečně umí, co před rokem slibovala a co jsme rok chtěli opravit

Sluchátka Sonos Ace jsem recenzoval přesně před rokem. Sonos vyrobil výborná bezdrátová sluchátka s příkladným potlačením hluku, ale tak úplně nenaplnil očekávání. Při uvedení sliboval funkci TrueCinema věrně kopírující zvuk domácího kina ve vaší místnosti, podporu více současně připojených sluchátek k soundbaru a další drobnosti.

Jenže před rokem si to Sonos taky zavařil zpackanou novou aplikací, kterou další rok dával do kupy, takže slibované funkce Sonos Ace nikdy nikdo neviděl. Časem akorát přidal podporu více soundbarů a dostupnost funkcí na Androidu.

To se nyní naštěstí mění. V rámci mimořádně velké aktualizace dostávají sluchátka Sonos Ace několik podstatných vylepšení:

TrueCinema – konečně je tu. Při přenesení zvuku ze soundbaru Sonos do sluchátek přizpůsobí TrueCinema zvuk tak, abyste měli pocit, že nemáte nasazená sluchátka. Samotné naladění zabere pár sekund.

– konečně je tu. Při přenesení zvuku ze soundbaru Sonos do sluchátek přizpůsobí TrueCinema zvuk tak, abyste měli pocit, že nemáte nasazená sluchátka. Samotné naladění zabere pár sekund. Podpora dvou sluchátek s jedním soundbarem – zatím šlo přehodit zvuk jen z jednoho soundbaru Sonos do jedněch sluchátek Sonos Ace. Když chcete večer ve dvou sledovat film a nerušit spící děti, sluchátka Sonos Ace to nezvládly. Nově podporuje přenesení zvuku do dvou sluchátek a párové sledování se sluchátky je tak možné.

– zatím šlo přehodit zvuk jen z jednoho soundbaru Sonos do jedněch sluchátek Sonos Ace. Když chcete večer ve dvou sledovat film a nerušit spící děti, sluchátka Sonos Ace to nezvládly. Nově podporuje přenesení zvuku do dvou sluchátek a párové sledování se sluchátky je tak možné. Adaptivní ANC – Vylepšené potlačení hluku se lépe vyrovná s nošením brýlí, šátků a dalších doplňků narušujících utěsnění náušníků na hlavě.

– Vylepšené potlačení hluku se lépe vyrovná s nošením brýlí, šátků a dalších doplňků narušujících utěsnění náušníků na hlavě. Side tone (odposlech) – Při telefonování se zapnutým potlačením hluku vám do sluchátek proudí váš hlas pro lepší pocit z hovoru. Tím by se mělo spravit to, že při telefonování s Ace víc zvyšuji hlas, protože se hůř slyším.

– Při telefonování se zapnutým potlačením hluku vám do sluchátek proudí váš hlas pro lepší pocit z hovoru. Tím by se mělo spravit to, že při telefonování s Ace víc zvyšuji hlas, protože se hůř slyším. Volání ve vyšší kvalitě – při hovoru se použijí vylepšené kodeky s kvalitnějším podáním hlasu. Základní Bluetooth kodek pro telefonování je hodně mizerný a například nové Sony WH1000XM6 umí výrazně lepší kvalitu hovorů. Sonos Ace používá čip Qualcommu, uvidíme co se zlepší.

– při hovoru se použijí vylepšené kodeky s kvalitnějším podáním hlasu. Základní Bluetooth kodek pro telefonování je hodně mizerný a například nové Sony WH1000XM6 umí výrazně lepší kvalitu hovorů. Sonos Ace používá čip Qualcommu, uvidíme co se zlepší. Vylepšená detekce nošení – sluchátka poznají, když je máte na hlavě a umí pozastavit při sundání nebo přijmout hovor při nasazení. Při používání jsem ale nějaké omyly v rozeznávání nepociťoval. Jestli vás to trápilo, snad už nebude.

Aktualizace se skládá ze tří samostatných nutných aktualizací. Potřebujete nový firmware sluchátek (verze 3.9.7 a novější), aktualizovaný systém reproduktorů Sonos (verze 85.0-65270 a novější) a také novou aplikaci Sonosu 80.22. Sluchátka i systém aktualizujete přimo v aplikaci Sonosu, ale na samotnou aplikaci si budete muset možná počkat. Na iOS by to mělo být možné už nyní, na Androidu bude nabíhat dostupnost aplikace postupně, takže to může pár dnů zabrat.



Abyste mohli zapnout a naladit TrueCinema, potřebujete novou verzi aplikace Sonos

Já jsem aplikaci pro Android stáhl mimo Play Store, abych ji vyzkoušel už nyní, přes Play Store bude vše bezpečnější. Raději tedy počkejte. TrueCinema funguje, ale podobně jako s TruePlay není rozdíl extrémní. Ladění probíhá podobně jako s TruePlay. Nasadíte si sluchátka v místě, kde se díváte na televizor, a soundbar přehraje několik sekund testovacích zvuků. Sluchátka to nahrají a domluví se se soundbarem, co je potřeba upravit. Pamatují si to pro příště a tak to bude stačit naladit jednou.

Mám Sonos Arc Ultra se subwooferem a zadními reproduktory a zvuk ze sluchátek Sonos Ace zní stále jinak. Se zapnutým TrueCinema ale mám méně sluchátkový pocit. Prostorový zvuk nehraje tak exaktně přímo přede mnou a působí přirozeněji reproduktorově. Jestli je běžný zvuk z televizoru přes Bluetooth do sluchátek zvukově na pět bodů a plné domácí kino přes reproduktory za plných 10 bodů, Základní Sonos Ace se zvukem ze soundbaru je tak za 8 bodů a s TrueCinema to posunete na 8,5. Druhá sluchátka Sonos Ace nemám takže připojení více sluchátek nevyzkouším. Head tracking s upravováním virtuálního zdroje zvuku podle polohy hlavy by měl ale fungovat i u dvou připojených sluchátek.

Dále jsem vyzkoušel Sidetone, který opravdu pocitově zlepší telefonování, kdy se sami lépe slyšíte. Upravené kodeky pro telefonování se nikde v aplikaci nenastavují. Adaptivní potlačení hluku jsem si zapnul, brýle nosím, na první poslech mi to ale nějak jinak nezní.

Pro mne osobně je tak nejdůležitější novinkou odposlech při volání, zvuk s aktivním TrueCinema rozhodně zapnutý nechám, byť je efekt spíš drobný a snad se mi zlepší dojem z potlačení hluku. Pro Sonos ale asi bude důležitější podpora dvou sluchátek pro připojení k soundbaru. To by mohlo u zákazníků vyvolat potřebu koupit si další pár sluchátek Sonos Ace a více prodaných produktů Sonos určitě uvítá.