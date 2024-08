Sluchátka Sonos Ace už zvládnou získat zvuk ze soundbarů Beam a Ray a jde to i na Androidu

Sluchátka Sonos Ace při svém červnovém uvedení slibovala několik funkcí, které ale zatím nebyly dostupné. Jako hlavní funkci u nich Sonos uvádí schopnost převzít zvuk přehrávaný do soundbarů Sonos a přehrát přes přímé Wi-Fi propojení plně prostorový zvuk bez nějaké konverze do komprimovaného Bluetooth kodeku.

Od začátku se ale tato schopnost omezila jen na spolupráci drahého soundbaru Sonos Arc a šla nastavit jen na platformě iOS. Nyní konečně nová aktualizace Sonos pro iOS a Android toto napravuje.



Konečně i na Androidu dokončíte propojení sluchátek a soundbaru a konečně stačí i levnější soundbar Beam nebo Ray

Nově sluchátka Sonos Ace podporují soundbary Sonos Arc, Sonos Beam Gen 1, Sonos Beam Gen 2 a základní Sonos Ray. Propojení lze potom nastavit i v aplikaci pro Android. Stačí mít zapnutá sluchátka a projít pár kroky nastavení. Pro přehození zvuku ze soundbaru do sluchátek potom stačí podržet tlačítko na sluchátkách. Takto to fungovalo i s iOS na začátku, kdy iPhone byl nutný jen pro těch pár kroků. Pro samotné přehazování zvuku do sluchátek a zpět aplikaci nepotřebujete.

Sluchátka Sonos Ace od jejich uvedení používám a prostorový zvuk přes Wi-Fi je rozhodně kvalitnější jak přes běžné Bluetooth spojení. Díky sledování hlavy je i dobře ukotvený v prostoru. Nadále ale platí, že v jedné chvíli mohou být k soundbaru takto připojená jen jedna sluchátka. Pokud se chcete dívat na film ve dvojici se dvěma sluchátky, stále potřebujete Apple TV.

Pořád nám ale chybí funkce pro odposlechnutí zvuku v místnosti, která do sluchátek přenese stejné podání zvuku, na jaké jste zvyklí ze svého domácího kina. Sonos to sliboval už při uvedení, ale zatím to nefiguruje ani v plánovaných vylepšeních pro dalších několik měsíců.

Přesto se ale konečně funkčnost Sonos Ace otevírá mnohem širšímu poli zájemců a pokud jste se se svým soundbarem Sonos Beam případně Android telefonem cítili trochu přehlédnutí, konečně si můžete zážitek z prostorového zvuku ve sluchátkách Sonos Ace vyzkoušet na vlastní uši.