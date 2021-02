Sluchátka Sony WF-1000XM4 se blíží, unikla první fotografie. Jak budou vypadat?

Už tomu budou pomalu dva roky, kdy japonská firma Sony představila sluchátka Sony WF-1000XM3. I když mají v názvu číslo tři, jde o druhou generaci True Wireless sluchátek, nicméně skok proti první generaci byl tak velký, že se rovnou zařadily po bok sluchátek velkých (a stále výborných) Sony WH-1000XM3.

Po zvukové i funkční stránce stále patří mezi to nejlepší, co můžete mít. Sony se o firmware stará, poměrně rychle přidal to, co lidem chybělo nejvíce – nastavení hlasitosti přes sluchátka i stav baterie pouzdra. Pokud máte rádi čistý, ale dynamický zvuk, tak oboje sluchátka třetí generace (XM3) vás plně uspokojí, i když zde už u velkých sluchátek máme poslední, čtvrtou generaci – model Sony WH-1000XM4.

A protože dva roky u True Wireless sluchátek jsou hodně dlouhá doba a s konkurencí je potřeba držet krok, tak se logicky chystají sluchátka Sony WF-1000XM4.



Zdroj: Reddit / Key_Attention4766

Na Redditu zveřejnil uživatel Key_Attention4766 první údajné fotografie tohoto modelu. Podle nich Sony odpovědělo na konkurenční AirPods Pro velkou změnou designu. Další fotografie prozrazuje, že by sluchátka v režimu s ANC měla vydržet 6 hodin na jedno nabití a 18 hodin bude přidávat pouzdro. Což bohatě dostačuje.



Zdroj: Reddit / Key_Attention4766

Očekává se, že sluchátka budou mít Bluetooth 5.1 (nebo že by rovnou 5.2?), k tomu podporu formátu Sony 360 Reality Audio a stejný DSEE Extreme čip, který je u velkých sluchátek XM4. Dá se také čekat, že Sony zapracuje na dotekovém ovládání, které u XM3 přeci jen některým lidem nesedne.

Oficiální termín uvedení není znám, dá se čekat, že bychom se novinky mohli dočkat v létě, kdy tomu budou právě dva roky od chvíle, kdy přišel model Sony WF-1000XM3.

Zdroj: WhatHIFI