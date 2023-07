Sluchátka Sony WF-1000XM5 dostala nový měnič pro lepší zvuk a ještě účinnější potlačení hluku. Jsou lehčí a menší, výdrž zůstává 8 hodin

Japonská společnost Sony oficiálně představila svoje nový zcela bezdrátová sluchátka Sony WF-1000XM5. Nahrazuje tak svého excelentního předchůdce model WF-1000XM4, který je přeci jen už dva roky na trhu. Novinka má být po všech stránkách lepší, ale především je lehčí a menší.

Dle Sony sluchátka WF-1000XM5 nastavují „novou úroveň pro čistý zvuk a poslech bez rozptylování“, je tak vidět, že výrobce se soustředí na vylepšení zvuku i aktivního potlačení hluku.

Nový měnič, šest mikrofonů a nové ANC

Základen je nový měnič Dynamic Driver X, který zajišťuje reprodukci „širokých frekvencí, hlubokých basů a čistých vokálů“. Ten kombinuje kombinuje několik různých materiálů pro membránu a její okraj, čímž má být dosaženo čistých výšek a hlubokého, bohatého zvuku basů s nízkým zkreslením.

Sluchátka WF-1000XM5 jsou nyní vybavena třemi mikrofony na každém sluchátku, včetně dvou mikrofonů se zpětnou vazbou, které zlepšují výkon potlačení nízkých frekvencí. Má jít o o dosud největší krok společnosti Sony v oblasti potlačení šumu, jehož výsledkem je ještě přesnější zachycení okolního zvuku. A vzhledem k tomu, že už WF-1000XM4 mají excelentní ANC, tak jsme na výsledek zvědaví. O lepší izolací vysokých frekvencí se pak starají noví nástavce s polyuretanovým pěnovým materiálem.

Základem pro ANC je nový procesor V2 a HD Noise Cancelling Processor QN2e. V kombinaci s šest mikrofonů v obou sluchátcích mají zajistit „bezprecedentní kvalitu potlačení hluku“, kterou lze přizpůsobit tak, aby poskytovala nejlepší výkon pro různá prostředí.

Model WF-1000XM5 má také 24bitovým zpracováním zvuku a výkonný analogový zesilovač. Výsledkem má být nízké zkreslení a křišťálově čistá reprodukce zvuku.

Samozřejmostí je opět podpora bezdrátového Hi-Res zvuku díky firemnímu kodeku LDAC, nechybí ani technologie DSEE Extreme, která zvyšuje kvalitu komprimované digitální hudby v reálném čase. Sluchátka podporují také prostorový zvuk 360 Reality Audio. Novinka je také vybavena technologií sledování pohybu hlavy, která zajišťuje realistický a přesvědčivý poslech díky automatickému přizpůsobení zvuku tak, aby kompenzovala pohyb hlavy. Zvuky jsou tak sladěny s displejem smartphonu.

Model WF-1000XM5 má nabídnout vůbec nejlepší kvalitu hovorů od Sony, která zřetelně „zprostředkuje hlas v každé situaci, ať už jste v kanceláři, pracujete z domova, na veřejném prostranství nebo v hluku“.

O to se stará algoritmus redukce šumu, který je založený na umělé inteligenci. Využívá zpracování neutrální sítě (DNN), pomáhá také snímání zvuků vedeného kostí, výsledkem má být „křišťálově čistý a přirozený hlas i v hlučném prostředí“. Nechybí ani potlačení hluku větru (to měla velmi účinné už minulá generace).

Sluchátka WF-1000XM5 mají samozřejmě také přepracovaný design. Ten byl navržen „s ohledem na pohodlí a vyznačují se vylepšenou lesklou texturou a na dotek luxusním povrchem“. Tvar je vymodelován podle lidského ucha s ergonomickým designem, který zajišťuje bezpečné a stabilní usazení. Ve výsledku jsou sluchátka přibližně o 25 % menší a zhruba o 20 % lehčí než jejich předchůdce WF-1000XM4. Co se odolnosti proti vodě a potu týče, ta plní IPX4, takže pro sport jsou sluchátka bez problému použitelná také.

Nástavce sluchátek zajišťující izolaci hluku mají být „vyrobeny z exkluzivního materiálu, který nejen zlepšuje usazení, ale také zvyšuje pohodlí tím, že díky nově navrženému tvaru snižují tlak v uchu“. Koncovky se dodávají ve čtyřech různých velikostech, včetně extra malých (velikost SS). Jestli mají XM4 nějakou slabinu, tak to je právě menší pohodlí na úkor maximalizace potlačení okolního hluku. To by XM5 měly vylepšit.

Přes menší rozměry i hmotnost zůstává výdrž sluchátek stejná, tedy 8 hodin na jedno nabití a pouzdro přidává dalších 16 hodin, dohromady tedy 24 hodin. Kromě nabíjení přes USB-C pouzdro podporuje i bezdrátové dobíjení Qi.

Model WF-1000XM5 je také vybaven funkcí automatického přehrávání Auto Play pro poslech bez nutnosti obsluhy. Přehrávání hudby si přizpůsobit podle svých preferencí. Nechybí ani zvukové notifikace a propojením se službami Spotify, Endel a Apple Music.

Stejně jako velký model WM-1000XM5, také model WF-1000XM5 nyní podporuje funkci automatického přehrávání Auto Play. Sluchátka jsou také vybavena oblíbenými funkcemi Sony, jako jsou Adaptive Sound Control a Speak-to-Chat, a funkcí Multipoint Connect, která umožňuje připojit dvě zařízení Bluetooth současně. Nechybí ani rychlé párování Fast Pair a Swift Pair, či podpora hlasové asistentce.

Sluchátka Sony WF-1000XM5 se začnou prodávat od srpna 2023, oficiální cena je 6 999 Kč.

Zdroj: Sony