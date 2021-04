Sluchátka TCL MoveAudio S150 a S200: stačí „Airpody“ za litr, nebo raději za dva tisíce?

Plusy Pohodlí při nošení

Cena

Odolnost S200 Minusy Špatné basy u S150

Jen pro nenáročný poslech

Dotykové ovládání nelze upravit 6 /10 Hodnocení

Naštěstí už opadla doba drzých klonů sluchátek Apple Airpods, které sice vypadaly podobně, ale sloužily jen k oklamání zákazníků a zvukově či výdrží patřily akorát do kanálu.

Nahradila je záplava levných true wireless sluchátek, které většinou používají silikonové špunty utěsňující zvukovod a tak pohodlný peckový charakter sluchátek Airpods zůstával bez větší konkurence.

Jablečný styl pecky se stopkou nyní zkouší nová dvojice sluchátek TCL. Souběžně uvedená sluchátka MoveAudio S150 a S200 se zásadně neliší konstrukcí nebo výdrží, ale cena je dramaticky jiná. S150 se prodávají pod tisíc korun, S200 těsně pod dva tisíce korun.



Vlevo MoveAudio S200, vpravo levnější S150

Půjčili jsme si je tedy na krátký test, abychom poznali, kde TCL ušetřilo a jak motivuje zákazníky k pořízení dvakrát dražšího modelu.



V uchu vypadají obě sluchátka podobně a nijak netlačí

Oboje sluchátka v uších nijak netlačí. Volné zavěšení sice moc důvěry nebudí, ale samovolně mi při testování nevypadla. Od zvuku se pochopitelně kvůli volnější konstrukci nedají čekat pohlcující basy, ale pro mnohé je důležitější pohodlí pro dlouhodobé nošení, než ten nejlepší zvuk.



Různé otevírání krabiček, stejné nabíjení přes USB-C

Pro nabíjení slouží v obou případech drobné krabičky, s USB-C konektorem, které se vejdou i do kapsičky riflí. Není tu bezdrátové dobíjení krabičky, ale vzhledem k ceně to není prohřešek.

V obou případech můžete poklepáním na sluchátko pozastavit a spustit přehrávání, třemi dotyky skočit na další skladbu, případně podržením prstu na sluchátku spustit hlasového asistenta. Není tu aplikace, kde by se to dalo upravit nebo zakázat.

Oboje sluchátka udávají výdrž 3,5 h s celkovými 20 h při ukládání do krabičky. Spíše tedy budou na dojíždění do práce než na dlouhodobý poslech při práci. Můžete také pochopitelně poslouchat jen na jedno sluchátko, zatímco druhé dobíjíte v krabičce.

MoveAudio S150 – bez ekvalizéru jen na podcasty

Zděšení. Tak bych asi charakterizoval první poslechový dojem ze sluchátek S150. Snaha o zvýraznění basů řádově přesahuje možnosti sluchátek, takže místo rázných basů slyšíte jen huhlání likvidující vše ostatní. Při poslechu podcastů nebo obecně mluveného slova to ale takový průšvih není. Hlasové nahrávky totiž často mají odřízlé frekvence pod 100 Hz, takže MoveAudio S150 zní docela použitelným dojem.



Sluchátka MoveAudio S150 s viditelnými nabíjecími piny na boku

Jde to vyřešit. Když jsem na mobilním telefonu využil aplikaci pro nastavení ekvalizéru (Samsung má na to svou vlastní aplikaci Sound Assistant, existuje jich ale mnoho jiných), dokázal jsem zvuk zkrotit. Po stažení spodních frekvencí se zvuk zklidnil a už bych si dokázal představit, že sluchátka budu používat.

Levnější provedení poznáte na viditelných nabíjecích kontaktech na vnitřní straně stopek a na trochu lacině působícím provedení víka krabičky, nic z toho ale není nepřekonatelné.

Pokud si tato sluchátka za litr koupíte, musíte hlavně vyřešit zvuk na dolních frekvencích. Jinak jsou v pohodě a především v uchu netlačí.

MoveAudio S200 – pohoda s náznakem inteligence

Aby dražší sluchátka dávala smysl, TCL jim zajistila zvýšenou odolnost IP54 proti prachu a potu, upravila design s dobíjecími konektory na spodní straně a vylepšila kvalitu hovorů základním potlačením šumu.



Sluchátka MoveAudio S200 mají nabíjecí kontakty v kloboučku na spodní straně

Zvukově to není podobný průšvih jako M150 a i bez doladění ekvalizéru se dají použít pro běžný poslech hudby. Samozřejmě, omezení daná konstrukcí stále platí. Izolace od okolních zvuků se téměř nekoná a podání basů chybí razance. Zvuk ale díky konstrukci působí otevřenějším dojmem s větším důrazem na vyšší středy. Pokud tedy hledáte pohodlná sluchátka pro městský život nebo dlouhodobé nošení, S200 zásadně nezklamou.

Zatímco krabička S150 připomíná tu od Samsung Galaxy Buds Live, krabička u S200 připomíná víc tu od Apple Airpods a lépe se také otevírá. Navíc má i párovací tlačítko pro případy, kdy automatické rozpoznání v Androidu nefunguje spolehlivě.

Zvuk při hovoru za tři nebo bez dvou za pět

TCL u sluchátek S200 slibuje lepší kvalitu hovorů s potlačením ruchů díky dalšímu mikrofonu. Odšumovací algoritmy jsou opravdu u S200 mnohem lepší než u S150. Sluchátka S150 už jsou v hlučném prostředí trochu bezradná a druhá strana musí poslouchat pečlivěji. V tichém prostředí ale znějí S150 příjemnějším nezprocesovaným dojmem.

Záznam hlasu u sluchátek TCL MoveAudio S150

V případě sluchátek S200 už uslyšíte crvlikání odšumovacího algoritmu i v tichu a poradí si nejen s šumem na vyšších frekvencích, ale porazí i vrčení kávovaru na nižších frekvencích.

Záznam hlasu u sluchátek TCL MoveAudio S200

Nemyslím si ale, že jsou sluchátka S200 dvojnásobně lepší. Zvuk kazí jiným způsobem než levnější S150 a druhá strana nebude ani v jednom případě úplně spokojená.



V případě S200 dostanete ještě jeden mikrofon na vnější straně sluchátek

Tak která?

Sluchátka TCL MoveAudio S150 se dají ekvalizérem přiohnout a cena vypadá atraktivně. Nebudu je ale běžně doporučovat, protože bez úprav zvuku byste je po mně hodili zpět.

Oproti tomu MoveAudio S200 vypadají jako rozumná bezpečná volba bez větších průšvihů. Bonusová výbava oproti S150 zas tolik nerozhoduje a záznam hlasu není jednoznačně lepší. Zvukově plní tak akorát požadavek na zvukovou kulisu při práci nebo poslech podcastů při dojíždění do práce.

Pokud se tedy nebojíte ekvalizéru nebo chcete pro sebe jen něco levného na mluvené slovo, klidně jděte do S150 a ušetříte. Pokud hledáte pro někoho sluchátka, která hlavně v uchu netlačí a zvukově zásadně neurazí, S200 by mohla spadnout do vašeho užšího výběru.