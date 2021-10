Služba HBO Max v Evropě odstartovala. Filmy od Warner Bros budou na HBO Max po 45 dnech

Od dnešního dne je streamovací služba HBO MAX dostupná v některých Evropských zemích. Konkrétně v Španělsku, Dánsku, Norsku, Finsku a Švédsku. Do dalších zemí včetně České republiky má služba přijít v roce 2022.

HBO Max je dostupný na prakticky všech TV, tedy Android TV, LG Smart TV (od 2018), Samsung Smart TV (od 2016), podporuje i Chromecast či Apple TV, službu nabízejí i herní konzole PlayStation 4 a 5, či Xbox One a Series.

Aktuální ceny jsou 8,99 Euro za měsíc (240 Kč), ale v rámci promoakce jsou nyní o 50 % nižší, platí se tedy 4,49 Euro za měsíc (120 Kč). Stejná cena by pak měla platit i pro ČR.

Zároveň Warner Bros oznámil, že v Evropě budou filmy od budou na HBO Max po 45 dnech. Zajímavostí je, že filmy jsou natočeny v sice rychlostí 23,976 snímků za sekundu, pro Evropu ale jsou konvertovány na frekvenci 25 snímků za sekundu.

Co se kvality týče, tak HBO MAX nabídne u některých titulů 4K Dolby Vision a Dolby Atmos, 4K obraz má datový tok v průměrné kvalitě 16-22 Mbps (HEVC kodek), přičemž ve špičkách dosahuje datový tok až 30 Mbps. Full HD by mělo mít datový tok od 6 do 10 Mbps (HEVC), aktuálně má HBO GO kolem 3,5 Mbps.

