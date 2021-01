Smrt do roku 2020: satirické ohlédnutí za rokem, který si fakt nechcete zopakovat [recenze filmu]

Požáry v Austrálii, koronavirová pandemie a prezidentské volby v USA. Loni jsme prožili rok, který si léčbu smíchem na Netflixu zaslouží.

Plusy Vtipná rekapitulace uplynulého roku v sedmdesátiminutové stopáži. Minusy Vtipy a narážky se až příliš nabízí a chybí jim punc něčeho neotřelého. 6 /10 Hodnocení

Loňský rok by za dobrý asi neoznačil ani ten největší optimista. Koronavirová pandemie do něho zasáhla způsobem, který zamíchal celosvětovým děním. A právě za ním se rozhodli ohlédnout Charlie Brooker a Annabel Jones, tvůrci, kteří stojí za dystopickou sérii Černé zrcadlo. Její jednotlivé díly v blízké budoucnosti nebo alternativní současnosti domýšlí neblahé důsledky technologických a jiných trendů současnosti a vykreslují je v temném či satirickém tónu.

Fiktivní glosátoři událostí

Rok 2020 jakoby svým charakterem do těchto katastrofických scénářů zapadal. Charlie Brooker, spolu s dalšími sedmnácti scenáristy, na něj nahlíží ve filmu Smrt do roku 2020 ale trochu jinou perspektivou než v Černém zrcadle. Namísto domýšlení nebo předvídání černých scénářů událostí jej tvůrci rekapitulují. A to v satirickém duchu, kdy chtějí skrze smích nabídnout divákům pocit katarzního vyrovnání se s ním.

Na rozdíl od dalšího loňského televizního speciálu Antiviral Wipe zde Charlie Brooker nevystupuje přímo jako komentátor události, ale skrytě jako režisér, který klade fiktivním osobnostem otázky, za pomocí nichž reflektují a hodnotí rok 2020.

Tyto osobnosti se skládají jak z odborníků, tak laiků a hrají je herci. Hugh Grant tu představuje historika, který svět vnímá s intelektuální povýšeností. Samuel L. Jackson ironického novináře z deníku, jehož název odkazuje na The New York Times. Kumail Nanjiani technologického magnáta, Lisa Kudrow pak někoho, kdo je zodpovědný za mediální prezentaci Bílého domu.

Desítka postav, mezi nimiž je i youtuber nebo vědec, je přitom rozdělená tak, že část z nich reprezentuje konzervativní názory a jiné zas liberální nebo hodnotově neutrální. Nepřekvapí asi, že směšněji vyznívají „trumpovské“ figury jako je právě tisková mluvčí Bílého domu, jež je schopná popřít i to, že tráva je zelená nebo to, co řekla před chvíli. Neustále se ohání alternativními fakty a není těžké odhadnout, že její předobraz spočívá v Trumpově poradkyni Kellyanne Conwayové.

Zástupci lidu, na něž se tak rádi všichni populisté odvolávají, se tu stávají Cristin Milioti jako rasistická fotbalová máma z předměstí, která věří všemu tomu, co najde na sociálních sítích, včetně nejneuvěřitelnějších konspiračních teorií a průměrná občanka v podání Diane Morgan, která prezidentské volby v USA vnímá jako druh televizní soutěže.

Názory druhého, liberálního tábora, ventiluje behaviorální psycholožka v podání Leslie Jones a především reportér Samuela L. Jacksona, který se z pozice Afroameričana pozastavuje jak nad příliš „bílým“ složením oceněných na Oscarech, tak mnohem angažovaněji nad smrtí George Floyda a vzedmutým hnutím Black Lives Matter.

Humor, jdoucí divákovi po srsti

Kadence vtipů je vysoká, pobaví vás, ale budete mít celou dobu pocit, že už jste je někde slyšeli, četli nebo viděli, ať už z úst komentátorů nebo satiriků. Průvodní komentář k událostem, zobrazeným ve filmu, čte Laurence Fishburne a má satiricky uštěpačný ráz.

Spolu s děním v USA sledujeme i to ve Velké Británii, nejen optikou toho, co se děje v královské rodině, kolem brexitu, ale především tou, jak se ostrovní země vyrovnávala s koronavirovou pandemií. Boj s ní se stává zastřešujícím tématem, které se vine nad všemi událostmi uplynulého roku. Nebo přesněji do nich zasahuje a ovlivňuje je skrze debaty vědců, nálad veřejnosti a přístupu politiků k jejímu zvládnutí.

Postavy fiktivních glosátorů jsou karikované, včetně královny Alžběty II. (Tracey Ullman), která jako jediná z nich zastupuje reálnou osobnost. Právě na způsobu toho, jak je představena, lze dobře demonstrovat, s jakým druhem humoru tvůrci operují. Královna s nelibostí vnímá, že se princ Harry a jeho žena Meghan vzdali svých rolí v královské rodině a sleduje jejich budoucí působení skrze instagramový účet Meghan.

Žánr falešného dokumentu, neboli mockumentu, tvůrcům slouží k satirickému ohlédnutí za rokem, který si léčbu smíchem zaslouží. Ta léčba mohla být odvážnější a ne tolik jdoucí divákovi po srsti, ale i v této podobě přináší žádanou úlevu.

Smrt do roku 2020