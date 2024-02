Smrt televizorů se nekoná. A pohřbívané televizní stanice lidé sledují několik hodin denně. Předpovědi se spletly

Netflix v roce 2007 oznámil začátek streamování a televizní svět se začal měnit. V té době se o televizorech a televizním vyslání začalo mluvit, jako o něčem, co v nejbližší době skončí. Masivně se předpovídalo, že televizory budou nahrazeny multimediálními PC a lidem bude stačit větší zobrazovač. S nástupem smartphonů a tabletů se smrt televizorů začala předpovídat ještě silněji. Konec televize měl být neodvratný.

A dnes? Televizory jsou větší, chytřejší a populárnější. Slouží i hráčům pro připojení konzole, případně rovnou pro hraní her v cloudu. A umřela naopak kdysi populární multimediální PC.

Lineární televize stále vede

Překvapivě také stále dominuje lineární televize, ať už ta vysílaná v reálném čase, nebo s časovým posunem. Častý je argument, že publikum těchto stanic je starší a streamování časem převáží. Předpokládá se, že rozhodnou zcela nepřekvapivě peníze. Lépe řečeno reklamy.

U lineárního vysílání jsou reklamy extrémně nákladné, a pokud je sleduje jen polovina diváků, máte problém. U vysílání s časovým posunem je to ještě horší. Ostatně přesně z toho důvodu Prima v roce 2022 přetáčení zakázala.

Velmi důležité jsou přímé přenosy – zejména velké sportovní události, ale i zpravodajství. V roce 2020 během covidu v ČR stoupla sledovanost televizního vysílání o 8 %. Celkem lidé každý den trávili před obrazovkami 3 hodiny 41 minut, na Slovensku jen o dvacet minut méně, v dalších státech zase více. U některých událostí zasednou k lineárnímu vysílání i ti, kteří ho jinak zcela ignorují.

Ani finančně to nebude tak špatné, když jen v Česku můžete naladit desítky lineárních televizních stanic a rozhodně to nevypadá, že by se rušily. Pokud máte doma IPTV, tak si můžete vybírat ještě více. Pro zajímavost zde máte přehled podílů českých televizních stanic podle sledovanosti v roce 2023.

Pokud se podíváme na vývoj, zájem o běžné televizní vysílání pomalu klesá. Ale jak lze vidět ve srovnání různých zemí, sledovanost lineární televize se může lišit i o desítky procent. Lze si také všimnout, že obecně neklesá pod 50 %.

Zajímavá data máme z Polska. Lze vidět, že satelitní, pozemní a kabelové televize tam mají bohatě přes než 80 %, nelineární streamovací služby jen 7 %. Dá se tedy říci, že navzdory různým předpovědím lineární TV vysílání neumírá, naopak velmi dobře koexistuje s on-line službami.

A co třeba USA, kde všechny streamovací služby startovaly a kde je trh v tomto ohledu nejdál? Tam je už situace jiná. Přesto součet kabelové televize a pozemního vysílání je stále přes 50 %. Ano, streamovací služby mají daleko větší podíl 36 %. Dá se říci, že sem směřuje vývoj.

Staré rčení praví, že obsah je král. Toho využívají IPTV služby, které jsou někde napůl cesty. Umožňují posunuté sledování lineárního televizního vysílání, vytváří z něj svoji vlastní bohatou nabídku filmů, seriálů, dokumentů a dalších pořadů.



Operátor IPTV všechny kanály neustále nahrává, a tak může z nepřeberného množství pořadů vytvářet tematické výběry

Důležitým aspektem totiž je, že dost lidí nechce každý den aktivně vyhledávat ve streamovací službách, na co se budou zrovna dívat. Pro spousty lidí je televize pouze „žvýkačka pro oči“. Chtějí si u něčeho odpočinout a na to je lineární vysílání vhodné.

Vyberte si svoji statistiku

Právě aktivita nebo pasivita lidí je zde důležitá. Polovina uživatelů internetu uvádí, že nesleduje lineární televizní vysílání živě, ale pouští si pořady zpětně nebo na vyžádání. Z této skupiny pouhých patnáct procent diváků sleduje lineární televizi víc než dvě hodiny denně. Nelineární obsah je u uživatelů internetu populárnější, z této skupiny sleduje obsah na vyžádání 62 procent. Jak je tedy vidět, záleží velmi na tom, jaké skupiny lidí se ptáte.

Místo dotazů můžeme ale nechat mluvit vývoj televizního trhu. Během covidu si spousta lidí pořídila nové televizory, neboť seděli doma a sledovali obrazovky. Během posledních patnácti let se ale chytré televize proměnily. Už to není přístroj, který slouží výhradně pro sledování lineárního TV vysílání, spíše se z něj stal větší a jednodušší multimediální „počítač vše v jednom“.

Je libo streamovací služby, IPTV, pozemní vysílání, nebo hrát hry? Chcete vědět, jaké je počasí? A to nemluvíme o tom, že v hospodách velké LCD díky vyšší a bezproblémové svítivosti prakticky vytlačily dříve časté projektory.

Předpovědi, že televizní přístroje jsou přežité a postupně skončí, se ukázaly jako mylné. Naopak narostly rozměry obrazovek a dále plní „roli krbu“, u kterého se rodina schází.

Podobně je to s lineárním vysíláním, které bez větších problémů koexistuje s on-line službami. Lidem se zkrátka pouze rozšířil výběr a oni se svobodně rozhodují, co budou sledovat a na co mají chuť se dívat.