Sonos Arc – návrat Sonosu do nejvyšší třídy soundbarů

Sonos se konečně může zařadit na špičku soundbarů s podporou Dolby Atmos. Potřebuje novější televizor, ale umí víc než konkurence.

Stále skvěle hrající prémiový soundbar Sonos Playbar přišel na trh už na začátku roku 2013, ale věk na něm poslední dobou nešel přehlédnout. Zvukově se stále dokáže vyrovnat konkurenci, ale nabízí jen optický digitální vstup, což omezuje komfort používání a podporu formátů.

Sonos Beam: výborný kompaktní soundbar na filmy i streamovanou hudbu [test] Sonos je specialistou na hudební multiroom systémy. A tak Sonos Beam není typickým soundbarem, ale spíše síťovým hudebním systémem, který má navíc vzhled a funkce soundbaru. To vše s výborným zvukem.

Toto zastarávání se projevilo o to víc po uvedení chytrého soundbaru Sonos Beam, který už připojíte k televizoru přes HDMI, umí fungovat jako chytrý reproduktor pro Google Assistent nebo Alexu a díky kompaktním rozměrům a zvuku použitelném nejen na filmy ale i běžný poslech hudby se stal jedním z nejprodávanějších soundbarů vůbec. Playbar sice zvukově stojí nad Beamem, komfort obsluhy u levnějšího soundbaru ale často u zákazníků vyhrál.

Atmos Sonosu chyběl

V současné záplavě soundbarů s podporou Dolby Atmos ale zatím nedokázal Sonos nabídnout kvalitní odpověď. Kvůli maximální jednoduchosti s jediným HDMI vstupem dosud spoléhal na zpětný zvukový kanál z televizoru přes HDMI-ARC, které Dolby Atmos neutáhne.

optický SPDIF HDMI-ARC HDMI-eARC Stereo ano ano ano Komprimovaný 5.1 ano ano ano Nekomprimovaný 5.1 ne ne ano Nekomprimovaný 7.1 ne ne ano Dolby Atmos ne ne ano DTS:X ne ne ano Propustnost 384 kbit/s 1 Mbit/s 37 Mbit/s Ovládání televizorem ne ano ano

Na to potřebujete až nový vylepšený standard rozhraní HDMI-eARC, který zvládnou jen novější televizory s podporou HDMI 2.1. Ostatní běžné soundbary s Dolby Atmos mají obvykle průchozí HDMI vstup/výstup a potřebují tak externí zdroj obrazu s Dolby Atmos. Pokud přímo na své chytré televizi zapnete aplikaci pro Netflix nebo Amazon PrimeVideo, bez HDMI-eARC se k Dolby Atmos nedostanete.

Sonos Arc se představuje

Prázdné místo na vrcholu nabídky Sonosu se ale konečně zaplňuje. Sonos představil nový soundbar Sonos Arc, necelých 115 cm široký špičkový soundbar s podporou Dolby Atmos, jedenácti Class-D zesilovači, jeden na každý ze speciálně vyvinutých reproduktorů včetně dvou mířících šikmo vzhůru, podporou hlasových asistentů a samozřejmě kompletní podporou systému Sonos.

Oválný design v černém nebo bílém provedení působí nenápadně, ale současně exkluzivně. Reproduktory nekryje tkanina, ale matný plastový plát provrtaný více jak 76 000 jemnými dírkami. Při celkové výšce 8,7 cm může soundbar ležet přímo u televizoru, nebo jej doplníte o nástěnný držák, který neviditelně splyne s reproduktorem. Soundbar sám pozná, zda je na stěně nebo na podložce a podle toho si upraví ekvalizér.



Černé nebo bílé, ale vždy elegantní provedení

Soundbar dokonce obsahuje snímač okolního světla pro automatickou změnu jasu stavové LED. Za dne ji uvidíte, v noci naopak nebude rušit.



Detailní pohled na konstrukci Sonos Arc

Opět se Sonos snaží o maximální jednoduchost, takže jako vstup slouží zase jen HDMI, tentokrát s podporou HDMI-eARC. Přes přibalenou redukci případně připojíte optický vstup. Samozřejmě soundbar můžete připojit i k běžnému televizoru s klasickou podporou HDMI-ARC, nedokážete ale potom přehrávat Dolby Atmos, ale jen běžný Dolby Digital 5.1. U takových zvukových standardů, které nevyužijí vzhůru mířící reproduktory, poslouží tyto reproduktory, aby nezahálely, pro zvýraznění basů.



V interiéru se Sonos Arc vyjímá v pohodě, bílá verze lépe splyne se stěnou

Jako u ostatních soundbarů Sonos můžete v aplikaci zapnout noční režim s menší dynamikou nebo zvýraznit hlasové pásmo. Díky tomu, že pro středový kanál tu jsou vyhrazené tři reproduktory, by měly být dialogy srozumitelné i bez dodatečného zvýraznění. Stejně tak stále můžete přes iPhone či iPad doladit podání prostoru a zvuku v místnosti pomocí mikrofonu v aplikaci Sonos.

Trueplay na reproduktorech Sonos: jak funguje kalibrace zvuku pomocí telefonu? Díky optimalizaci zvuku podle akustické charakteristiky místnosti získáte nezkreslený zvuk i v nepříznivých podmínkách.

Sonos Arc 11 Class-D zesilovačů ● 8 eliptických wooferů ● 3 nakloněné tweetery ● 4 mikrofony s dalekým dosahem ● kalibrace přes Trueplay, EQ, zvýraznění hlasu, noční režim ● stavová LED se snímačem okolního světla ● dotekové ovládání play/pause, hlasitost, mikrofon, skok na další/předchozí skladbu ● spotřeba ve stand-by: 4,3 W ● rozměry (š × v × h): 114,2 × 8,7 × 11,6 cm ● hmotnost: 6,25 kg ● rozhraní: LAN, HDMI, 2,4GHz Wi-Fi b/g, IR přijímač

Bez nové generace zvukového systému to nepůjde

I když máte televizor s podporou HDMI 2.1, ještě nemáte vyhráno. Pro plné využití možností Sonos Arc budete potřebovat také novou aplikaci Sonos S2 podporující zvuk ve vysokém rozlišení. Do ní si přemigrujete také své stávající reproduktory a přestanete používat současnou aplikaci. Možná si pamatujete nedávnou kauzu s ukončením podpory pro velmi stará zařízení Sonosu. To je právě tento případ. Tato stará zařízení musí zůstat na současné aplikaci, novější reproduktory nyní pojedou na aplikaci Sonos S2.



Nová aplikace Sonos S2

Přidává se také lehký refresh stávajících reproduktorů

Spolu se Sonos Arc představil Sonos i dva nové reproduktory. Nové jsou ale jen z pohledu vnitřností. Nově totiž přijde Sonos Sub Gen 3, třetí generace subwooferu, která vypadá stejně jako ty dvě před tím a mění se pouze vnitřní deska s vyšším výpočetním výkonem. Reproduktory a zvukový výkon zůstávají.



Nová verze subwooferu vypadá jako ta současná

Podobně se nově začne prodávat Sonos Five, na pohled k nerozeznání od Sonos Play:5 Gen 2. Opět se nemění design (pouze bílá verze nyní dostane i bílou mřížku reproduktorů) a zlepšují se vnitřnosti pro podporu nových standardů.



Sonos Five zjednodušuje označení, tvar ale nemění. Pouze bílá verze má i bílou mřížku

Protože Arc, Sub Gen 3 a Five podporují jen novou aplikaci Sonos S2, mohlo by se zdát, že pro kompletní Dolby Atmos budete muset vše měnit. Přímo u Sonosu jsem si proto ověřil, že při přehrávání Dolby Atmos na Sonos Arc, můžete stále využít normální současné reproduktory a stávající generaci subwooferu. Pokud už tedy máte ze Sonos reproduktorů poskládaný domácí surround systém, stačí místo starého soundbaru dát nový Sonos Arc. Samozřejmě Dolby Atmos ale uslyšíte, jen pokud budete mít i aktuální televizor s podporou HDMI 2.1 a eARC. Se starším televizorem dostanete jen podporu sterea a Dolby Digital 5.1.

Cena vyšší, ale ne nejvyšší

Sonos Arc, Sub a Five se začnou prodávat na evropském trhu od 10. června. Sonos Arc bude stát €899 (cca 24 700 Kč), Sonos Sub €799 (cca 21 900 Kč) a Sonos Five €579 (cca 15 900 Kč). Sonos Arc tedy sice spadá do prémiové kategorie soundbarů, určitě ale nebude na trhu nejdražší. Současně díky univerzálnímu využití v rámci systému Sonos a s hlasovými asistenty dokáže nabídnout víc než jen prostorový zvuk pro sledování filmů.