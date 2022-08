Sonos chystá novou řadu bezdrátových reproduktorů pro Dolby Atmos

Bezdrátový systém firmy Sonos je výborný, ostatně postupně byl vyvíjen dlouhé roky. I když patřil mezi dražší, tak v posledních letech přidala Ikea své reproduktory řady Symfonisk, které jsou systém Sonos využívají také.

Co se ozvučení domácího kina týče, tak zde Sonos postupoval pomaleji, důvodem je samozřejmě nutnost integrace soudbarů do systému a nutnost spolupracovat. Aktuálně má dva výborné soundbary s Dolby Atmos – menší a šikovný Beam a větší, výkonnější soundbar Sonos Arc. Problém ale je, pokud chcete také efekty s Dolby Atmos, tedy reprobedny s měniči orientovanými nahoru – tj. pro horní zvukové pole Dolby Atmos.



3D rendr novinky dle The Verge

Web The Verge ve svém článku informuje, že Sonos pracuje na nové řadě Optimo, konkrétněji na modelech Optimo 1, Optimo 1 SL a Optimo 2. Ty by měly nabídnout také Dolby Audio, tedy měniče, které umí vytvářet horní zvukové pole. V praxi je tak zájemce bude moci využít pro zadní efektové kanály Dolby Atmos.

Modely Optimo 1 a Optimo 1 SL jsou zcela zjevně dle Dolby Atmos variantou modelů One, „dvojka“ by pak mohla nahradit (či doplnit) Sonos 5. Detaily nebyly samozřejmě oficiálně zveřejněny a dle informací v článku jde zatím o pracovní verze. Novinky je totiž nejen potřeba plně integrovat do stávajícího systému, ale navíc musí být nová funkce plně přidána do aplikace Sonos. Odhadem si tak na novinky ještě rok počkáme.

Zdroj: The Verge