Sonos chystá vlastní operační systém pro televizory. Už kvůli tomu začal shánět lidi

Sonos je spojován především s reproduktory, časem by se ale jeho produkty mohly do obýváků podívat i v trochu jiné formě. Společnost chystá vlastní operační systém pro televizory, vyplývá to ze série nových pracovních pozic, které Sonos vypsal na svých stránkách. U všech firma shání někoho, kdo bude pracovat na tzv. Home Theater OS projektu.

Tento operační systém má být schopný na televizorech spouštět různé aplikace, píše server Protocol, který na informaci upozornil jako první. Podle něj si Sonos zahrává s ambicí stát se serióznějším konkurentem pro firmy jako je Google, Amazon nebo Roku, chce plně vstoupit do oblasti domácích audiovizuálních systémů a časem snad i vytvořit celý vlastní produktový ekosystém. Nezačíná úplně na nule, oblast zvuku už má ostatně splněnou.

Není to navíc rozhodnutí z čista jasna. Sonos podle serveru už v minulosti vyjednával určité spolupráce s výrobci chytrých televizorů, poskytoval jim své reproduktory a podobná debata proběhla i s výrobcem automobilů Audi.

Sám Sonos pro The Verge potvrdil, že „něco“ v oblasti TV chystá a nazval to „logickým krokem“. Žádné detaily ale neuvedl, proto hlavním vodítkem zůstávají zveřejněné pracovní nabídky. V rámci jedné společnost hledá člověka, který bude šéfem celého projektu, popis pozice zní: „Vedoucí partnerství pro naši novou generaci operačního systému domácího kina Sonos bude hrát klíčovou roli při spojování uživatelů k obsahu a službám, které milují, pomocí zážitků v kvalitě Sonos, které očekávají.“

Další pozice je pro osobu, která bude vést tvorbu UX pro nový operační systém. Sonos od zájemců požaduje, aby měli minimálně osm let zkušeností s pracemi na rozhraních pro mobilní aplikace a televizory, zároveň firma podotýká, že budoucích projektů může být více a můžou být řádově komplexnější.

Nabízí se totiž různé pobídky se stávajícími produkty Sonos, jako jsou soundbary, ke koupi nového TV OS, ale to uvidíme až časem. Zatím lze říct, že Apple a Google by se svými televizními operačními systémy měly zbystřit.